Po grozljivem zločinu, ki so ga odkrili šele leta kasneje, so Novozelandko Hakyung Lee zaradi umora svojih dveh otrok v sredo obsodili na dosmrtno zaporno kazen. Njuni trupli je skrila v kovčke, otroške posmrtne ostanke pa je leta 2022 odkril neki par, ko je na dražbi v Aucklandu kupil vsebino zapuščenega skladišča.

Umora osemletne Yune Jo in šestletnega Minuja Joja sta se zgodila leta 2018, kmalu po smrti moža 45-letne Lee.

Usodni odmerki antidepresivov, a le za otroka

Med sojenjem je obramba trdila, da je bila Lee v času umorov duševno bolna. Odvetniki so povedali, da se je njeno duševno zdravje po moževi smrti poslabšalo in da je Lee menila, da je za družino najbolje, da umrejo vsi skupaj. Po navedbah odvetnikov je Lee poskušala ubiti sebe in svoja otroka tako, da je s sokom zmešala antidepresiv, vendar je storila napako pri odmerkih. Sama se je zbudila, otroka pa našla mrtva.

Tožilstvo je na drugi strani na sojenju, ki je trajalo več kot dva tedna, trdilo, da je storila sebično dejanje, s katerim se je osvobodila bremena samohranilstva.

A mother who murdered her 2 children and stuffed them into suitcases stashed inside a storage locker was on Wednesday sentenced to life imprisonment in New Zealand.



Hakyung Lee was found guilty of killing her children in a grisly crime dubbed the country's "suitcase murders". pic.twitter.com/l7VTwBK65s — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 26, 2025

Po umorih je Lee spremenila ime in pobegnila iz Nove Zelandije. Septembra 2022 so jo aretirali v Južni Koreji, kjer se je rodila, in jo kasneje izročili nazaj Novi Zelandiji, še piše BBC.

Po pričevanju njene mame Lee po moževi smrti za rakom leta 2017 ni imela več volje do življenja, sama pa je obžalovala, da hčerke ni peljala na terapijo.

Bilo je premišljeno dejanje

Sodnik višjega sodišča Geoffrey Venning je dejal, da je duševno zdravje obtoženke igralo vlogo v zadevi, vendar je njena dejanja opisal kot premišljena. Glede na psihiatrično oceno, opravljeno pred izrekom kazni, je Lee verjetno trpela za atipično depresijo in dolgotrajnim žalovanjem.

"Niste se mogli spopasti s tem, ko je vaš mož hudo zbolel, in morda niste mogli prenesti, da bi bili vaši otroci ob vas kot stalni opomin na vaše nekoč srečno življenje, ki vam je bilo kruto odvzeto," je sodnik povedal Lee. Odredil je, da Lee med bivanjem v zaporu zaradi njenega duševnega stanja obravnavajo kot "posebno pacientko".

Hakyung Lee was sentenced to life imprisonment for the murders of her children Minu Jo, six, and Yuna Jo, eight #DailyExpress https://t.co/hEI0hYOkBU pic.twitter.com/q9i1Q0zcPh — Daily Express (@Daily_Express) November 26, 2025

45-letna Lee, ki so ji dosodili dosmrtni zapor, bo morala v njem preživeti najmanj 17 let, preden bo upravičena do pogojnega izpusta.