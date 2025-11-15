Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
15. 11. 2025,
10.58

Francija droge

Marseille pretresel umor že drugega brata aktivista proti drogam

francoska policija | Marseille je sicer znan po vse hujših konfliktih med rivalskimi mamilarskimi tolpami zlasti iz severnih sosesk, ki se spopadajo za nadzor nad ozemljem. | Foto Reuters

Marseille je sicer znan po vse hujših konfliktih med rivalskimi mamilarskimi tolpami zlasti iz severnih sosesk, ki se spopadajo za nadzor nad ozemljem.

Foto: Reuters

Francoski aktivist proti drogam Amine Kessaci je zaradi umora izgubil že drugega brata. Njegov mlajši brat, 20-letni Mehdi Kessaci, je bil v četrtek popoldan umorjen v središču Marseilla, po navedbah tožilcev pa bi to lahko bilo opozorilo Aminu zaradi njegove kampanje proti drogam. Njegov starejši brat Brahim je bil umorjen leta 2020.

Zdaj 22-letni Amine Kessaci je leta 2020 zaradi spora o preprodaji drog izgubil starejšega brata Brahima, zatem pa postal aktivist in član Zelene stranke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek popoldan je bil umorjen še njegov mlajši brat Mehdi, ki ga je večkrat ustrelil sopotnik na zadnjem sedežu motorja, potem ko je 20-letnik svoj avtomobil parkiral v središču Marseilla, je v petek sporočil pristojni tožilec.

V tem letu ubitih že 14 ljudi

Marseille je sicer znan po vse hujših konfliktih med rivalskimi mamilarskimi tolpami zlasti iz severnih sosesk, ki se spopadajo za nadzor nad ozemljem, piše britanski BBC. Od začetka leta je bilo v širši okolici drugega največjega francoskega mesta v kaznivih dejanjih v povezavi z drogami po podatkih AFP ubitih 14 ljudi.

Amine je bil star le 17 let, ko je bil njegov starejši brat pred petimi leti ubit v eni najbolj razvpitih sosesk. Tudi njega so ustrelili, njegovo zoglenelo truplo pa so oblasti našle v zgorelem avtomobilu. Brahim je bil edini v družini šestih bratov in sester, ki se je zapletel v trgovino z drogami, sojenje osumljencem za njegov umor pa naj bi se začelo še letos.

Mehidi si je želel postati policist

A medtem ko je bil Brahim del mamilarske tolpe in zaradi tega tudi ubit, francoski preiskovalci trdijo, da to ne velja za mlajšega Mehdija, ki ni imel kazenske evidence in je želel postati policist. Preiskovalci zato ne izključujejo možnosti, da je bil umor opozorilo Aminu.

Nevladna organizacija za pomoč družinam žrtev trgovine z drogami

Amine Kessaci je leta 2020 ustanovil nevladno organizacijo Consience za pomoč družinam žrtev v trgovini z drogami, danes pa je pod policijsko zaščito. Študent prava je lani kot član civilne družbe kandidiral na listi Zelenih na evropskih in parlamentarnih volitvah, a bil obakrat neuspešen.

Lani je za AFP dejal, da verjame, da bi se francoske oblasti veliko prej odzvale na kriminal z drogami v severnem Marseillu, če bi se ta zgodil v "lepih pariških soseskah" ali v bogatejšem južnem delu Marseilla.

