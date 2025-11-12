Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hrvaška policija preiskuje mrežo preprodajalcev kokaina

Kokain | Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod. | Foto Shutterstock

Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod.

Foto: Shutterstock

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) preiskuje peterico osumljencev, ki naj bi v Sloveniji kupovali večje količine kokaina, namenjene nadaljnji preprodaji na Hrvaškem. Nekatere sumijo tudi nezakonitega posedovanja orožja, pri preprodaji pa naj bi sodelovali tudi slovenski državljani.

Hrvaško tožilstvo je sporočilo, da je peterica osumljena več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega posedovanja, proizvodnje in trgovanja z mamili ter nezakonitega posedovanja, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Med osumljenimi je pet moških, starih od 28 do 52 let, večina jih prihaja iz Osijeka ali okoliških krajev.

Kokain kupovali v Sloveniji

Glavni osumljenec je 45-letnik, ki naj bi od aprila lani povezal preostalo četverico in več drugih oseb, tudi iz Slovenije, z namenom nabave, transporta in preprodaje kokaina. Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod.

Glavni osumljenec naj bi v družinski hiši v kraju Belišće blizu Osijeka skrival tudi orožje – šest pištol, dve puški in strelivo.

Uskok je sporočil še, da so v ponedeljek opravili preiskave bivališč in drugih prostorov ter osebnih vozil osumljencev, nato pa danes vložili kazensko ovadbo in preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Osijeku predlagali, da zoper vse obtožence odredi pripor, še navaja Hina.

