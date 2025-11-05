Portugalske oblasti so sredi Atlantika prestregle podmornico, ki je prevažala 1,7 tone kokaina. Štiri osebe, dva Ekvadorca, Venezuelca in Kolumbijca, so pridržali.

Portugalski pomorski center za analize in operacije (MAOC) s sedežem v Lizboni je prejel informacije, da se kriminalna združba pripravlja, da bo v Evropo poslala podmornico, naloženo s kokainom. Portugalske oblasti so nekaj dni kasneje podmornico uspešno locirale slabih dva tisoč kilometrov od obale Lizbone.

Spodnji posnetek prikazuje, kako sta policija in mornarica obkolili plovilo, aretirali štiričlansko posadko in zasegli drogo, ki je bila iz Južne Amerike na poti v Evropo.

Osumljence, dva Ekvadorca, Venezuelca in Kolumbijca, so pridržali in jih privedli pred sodnika. Vodja portugalske enote za boj proti drogam Vitor Ananias je dejal, da njihova različna državljanstva kažejo, da organizacija, ki stoji za to operacijo, ni imela sedeža le v eni državi. Kot je še pojasnil Ananias, je v zadnjih desetletjih primerov tihotapljenja droge s podmornico vse več. Marca letos so portugalske oblasti zasegle podobno plovilo, ki je prevažalo 6,5 tone kokaina.

Trumpova administracija stopnjuje napade na plovila, za katera trdi, da se uporabljajo za tihotapljenje drog v ZDA. Prejšnji teden so bili v raciji ameriških oblasti na plovilu, ki naj bi prevažalo drogo, ubiti trije moški. Strokovnjaki dvomijo o zakonitosti takšnih napadov v skladu z mednarodnim pravom, napadi pa so izzvali tudi ostre kritike latinskoameriških voditeljev, katerih državljani so bili tarča napadov.