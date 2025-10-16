Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Župan Dubrovnika opozoril na problematično porabo kokaina v mestu

Dubrovnik, turisti | "Tega je v mestu veliko in preveč. Kokain se njuha na vsakem vogalu in to je družbeni problem, o katerem se moramo odkrito pogovoriti in poiskati rešitev," je opozoril dubrovniški župan.

"Tega je v mestu veliko in preveč. Kokain se njuha na vsakem vogalu in to je družbeni problem, o katerem se moramo odkrito pogovoriti in poiskati rešitev," je opozoril dubrovniški župan.

Dubrovniški župan Mato Franković je v sredo na seji mestnega sveta opozoril, da je uživanje drog postalo resen družbeni problem. V Dubrovniku se kokain po njegovih besedah njuha na vsakem vogalu, mesečna poraba pa bi se lahko merila v tovornjakih, ne v gramih.

"Odkrito lahko rečemo, in tega se ne bojim povedati, da se količina kokaina, ki se porabi na območju mesta Dubrovnik, meri mesečno v tovornjakih, ne v gramih. To je resen družbeni problem v Dubrovniku. Količina amfetaminov, ekstazija in drugih tablet, ki so mladim lahko dostopne, je zastrašujoča," je na seji dubrovniškega mestnega sveta po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v sredo dejal Franković.

"Kokain se njuha na vsakem vogalu"

Svet za preprečevanje kriminalitete na mestni in županijski ravni je zato pozval k nujnemu ukrepanju na dveh ravneh. Prva je izobraževalna, kjer bi opozarjali mlade na nevarnosti drog, druga pa je po njegovih besedah povezana s kokainom, drogo bogatih, "tistih, ki imajo denar in ne vedo več, kaj bi počeli, pa njuhajo do onemoglosti".

HTZ Dubrovnik | Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

"Tega je v mestu veliko in preveč. Kokain se njuha na vsakem vogalu in to je družbeni problem, o katerem se moramo odkrito pogovoriti in poiskati rešitev," je še opozoril.

