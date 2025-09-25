Peto in zadnjo sezono priljubljene Netflixove najstniške serije Outer Banks bodo med drugim snemali tudi na Hrvaškem. Dubrovnik se bo v prizorišče snemanja spremenil med koncem oktobra in sredino novembra, ko se bodo tam mudili glavni zvezdniki.

Pustolovska najstniška serija, ki je svetovna senzacija postala med pandemijo covid-19, bo svojo zgodbo zaključila v zgodovinskem hrvaškem mestu. Po besedah scenaristov bo to najboljša in najbolj razburljiva sezona od vseh.

Serija Outer Banks spremlja skupino prijateljev iz Severne Karoline, ki se podajo na lov za zakladom. Skozi epizode se prepletajo pustolovščine, skrivnost in romanca med glavnimi protagonisti, medtem ko je ves čas prisoten oster družbeni razkorak med bogatimi prebivalci (t. i. Kooks) in delavskim razredom (t. i. Pogues). Serija je zaradi mladostne energije izjemno priljubljena predvsem med mlajšim občinstvom in je na seznamu najbolj gledanih Netflixovih serij vseh časov.

Glavni protagonisti serije Outer Banks (od leve proti desni): Austin North, Rudy Pankow, Madelyn Cline, Drew Starkey, Carlacia Grant, Chase Stokes, Jonathan Daviss in Madison Bailey Foto: Guliverimage

Prihod igralske zasedbe in ekipe naj bi v Dubrovnik, kjer so že snemali priljubljeno serijo Igra prestolov (Game of Thrones), privabil tudi vrsto turistov. Glavni zvezdniki, med katerimi so Madelyn Cline, Chase Stokes, Jonathan Daviss in Madison Bailey se bodo tam mudili med koncem oktobra in sredino novembra, ko bo gibanje po mestu tudi nekoliko omejeno.

