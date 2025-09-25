Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
25. 9. 2025,
18.42

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Outer Banks Chase Stokes Madelyn Cline Dubrovnik serija Netflix

Četrtek, 25. 9. 2025, 18.42

45 minut

Zaključek Netflixove uspešnice Outer Banks bodo snemali v Dubrovniku

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Outer Banks, Netflix | Serija Outer Banks se uvršča med najbolj gledane Netflixove serije vseh časov. | Foto Profimedia

Serija Outer Banks se uvršča med najbolj gledane Netflixove serije vseh časov.

Foto: Profimedia

Peto in zadnjo sezono priljubljene Netflixove najstniške serije Outer Banks bodo med drugim snemali tudi na Hrvaškem. Dubrovnik se bo v prizorišče snemanja spremenil med koncem oktobra in sredino novembra, ko se bodo tam mudili glavni zvezdniki.

Pustolovska najstniška serija, ki je svetovna senzacija postala med pandemijo covid-19, bo svojo zgodbo zaključila v zgodovinskem hrvaškem mestu. Po besedah scenaristov bo to najboljša in najbolj razburljiva sezona od vseh.

Serija Outer Banks spremlja skupino prijateljev iz Severne Karoline, ki se podajo na lov za zakladom. Skozi epizode se prepletajo pustolovščine, skrivnost in romanca med glavnimi protagonisti, medtem ko je ves čas prisoten oster družbeni razkorak med bogatimi prebivalci (t. i. Kooks) in delavskim razredom (t. i. Pogues). Serija je zaradi mladostne energije izjemno priljubljena predvsem med mlajšim občinstvom in je na seznamu najbolj gledanih Netflixovih serij vseh časov.

Glavni protagonisti serije Outer Banks (od leve proti desni): Austin North, Rudy Pankow, Madelyn Cline, Drew Starkey, Carlacia Grant, Chase Stokes, Jonathan Daviss in Madison Bailey | Foto: Guliverimage Glavni protagonisti serije Outer Banks (od leve proti desni): Austin North, Rudy Pankow, Madelyn Cline, Drew Starkey, Carlacia Grant, Chase Stokes, Jonathan Daviss in Madison Bailey Foto: Guliverimage

Prihod igralske zasedbe in ekipe naj bi v Dubrovnik, kjer so že snemali priljubljeno serijo Igra prestolov (Game of Thrones), privabil tudi vrsto turistov. Glavni zvezdniki, med katerimi so Madelyn ClineChase StokesJonathan Daviss in Madison Bailey se bodo tam mudili med koncem oktobra in sredino novembra, ko bo gibanje po mestu tudi nekoliko omejeno.

Preberite tudi: 

Rosa Angela Romih, lik Zoje
Trendi Hčerka Boštjana Romiha v novi vlogi: prezira svoja starša, obožuje konje
Lola Tung
Trendi Ena najbolj vročih igralk ta hip navdušuje tudi v kavbojkah
Chris Briney, Leonardo DiCaprio
Trendi Osupljiva podobnost: je ta mladi igralec novi Leonardo DiCaprio?
Outer Banks Chase Stokes Madelyn Cline Dubrovnik serija Netflix
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.