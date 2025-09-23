Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
23. 9. 2025,
9.50

Torek, 23. 9. 2025, 9.50

1 minuta

Hčerka Boštjana Romiha z vlogo v slovenski seriji Nemirna kri

A. P. K.

Hčerka Boštjana Romiha Rosa Angela Romih je nova zvezda televizijske serije Nemirna kri na POP TV.

Hčerka Boštjana Romiha Rosa Angela Romih je nova zvezda televizijske serije Nemirna kri na POP TV.

Foto: Mediaspeed

Rosa Angela Romih, najstarejša hčerka Boštjana Romiha, bo v slovenski seriji Nemirna kri, ki jo bodo na POP TV začeli predvajati 29. septembra, upodobila lik Zoje.

Najstarejša hčerka televizijskega voditelja Boštjana Romiha Rosa Angela Romih bo v seriji Nemirna kri upodobila uporniško vnukinjo Zojo. Rosa se je na odrih že preizkusila, saj je pred časom sodelovala v predstavi z naslovom Svoje usode krojači.

Zoja je upornica in inteligentno dekle, ki obožuje konje

Kot so lik, ki ga bo upodobila Rosa, opisali ustvarjalci serije Nemirna kri, gre za najstniško upornico, ognjevito, pogumno in inteligentno dekle, ki obožuje konje, a po padcu dvomi o svoji karieri. Zoja prezira svoja starša, bližje pa sta ji dedek Peter in Lukas. "Prijateljuje z Maticem, njen stil izraža upor, pogosto je bolj odrasla od odraslih. Zoja išče resnico, ne prestiž," so lik Zoje Veber Šmit v seriji še orisali ustvarjalci.

"Ta lik je zelo prijetno igrati, jaz jo imam kar rada. Mislim, da bodo gledalce pri tej seriji najbolj navdušili preobrati, ker so zelo močni in nepredvidljivi, in verjetno odnos med Zojo in Maticem. Jaz zelo rada berem te scenarije, ker si ob branju mislim: 'O, moj bog, kaj se bo zgodilo.' To mi je potem zelo fino igrati," je o vlogi Zoje v seriji povedala Rosa Angela Romih.

Družinska saga s pridihom ljubezenske zgodbe

V seriji Nemirna kri ima glavno vlogo mlada kriminalistka Sara Petrič (njen lik upodobi Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Ob srečanju z Lukasom Novakom (igra ga Svit Stefanija), ki je desna roka Petra Vebra (Radoš Bolčina), sin pokojnega Petrovega prijatelja in tihi dedič družinskega imperija, se začne nevaren ples čustev, sumov in napetosti.

Lukas se znajde med dvema ognjema, saj je ujet med zvestobo Petru Vebru in ljubeznijo, ki ga bliža s Saro. Serijo Nemirna kri ustvarjalci opisujejo več kot le ljubezensko zgodbo. Dodajajo, da gre za družinsko sago, ki razkriva, kako daleč so nekateri pripravljeni iti, da bi obdržali moč in prikrili preteklost.

