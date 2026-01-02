Hollywood je pretresla novica o smrti Victorije Jones, hčere legendarnega ameriškega igralca Tommyja Leeja Jonesa. Nekdanja otroška igralka je bila na novoletno jutro najdena mrtva v luksuznem hotelu Fairmont v San Franciscu. Stara je bila 34 let, vzrok smrti pa za zdaj ostaja neznan.

Gasilci so za britanski Daily Mail potrdili, da so se na klic za nujno medicinsko pomoč odzvali ob 2.52 zjutraj na novoletni dan. Po prihodu na prizorišče so opravili pregled in eno osebo razglasili za mrtvo.

Na kraj dogodka sta bila napotena tudi policija in mrliški oglednik, vendar uradnih informacij o vzroku smrti še niso objavili.

"Neodzivno žensko, staro okoli 30 let, je našlo hotelsko osebje, ki je nemudoma obvestilo reševalce," je za Daily Mail povedal vir blizu preiskave. Kljub oživljanju so kasneje žensko razglasili za mrtvo. Medij je kasneje potrdil, da gre za Victorijo Jones.

Hči iz drugega zakona slavnega igralca

Tommy Lee Jones je Victorijo in njenega starejšega brata Austina, danes starega 42 let, dobil v zakonu z drugo ženo Kimberleo Cloughley. Par je bil poročen med letoma 1981 in 1996. Jones, znan po vlogah v filmih, kot so Ubežnik, Možje v črnem in No Country for Old Men, se za zdaj še ni javno odzval.

Brez komentarjev družine in hotela

Daily Mail je stopil v stik s predstavniki Tommyja Leeja Jonesa, hotelom Fairmont San Francisco in sanfranciško policijo, vendar do zdaj uradnih komentarjev še niso prejeli.

Preiskava smrti 34-letne Victorije Jones se nadaljuje, javnost pa čaka na uradne ugotovitve mrliškega oglednika.