Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
22. 1. 2026,
12.41

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
sončna očala Emmanuel Macron

Četrtek, 22. 1. 2026, 12.41

6 minut

Sončna očala, ki jih je v Davosu nosil Emmanuel Macron, zrušila spletno trgovino

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emmanuel Macron | Foto Reuters

Foto: Reuters

Spletna stran francoske znamke očal ni zdržala navala obiskovalcev, ki jih je zanimalo, katera sončna očala je v Davosu nosil Emmanuel Macron.

Ko se je francoski predsednik Emmanuel Macron na odru Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu pojavil s sončnimi očali, je s tem pritegnil ogromno pozornosti. Bolj kot to, kaj je povedal, je ljudi zanimalo, katera očala nosi, kar je privedlo celo do tega, da je spletna stran proizvajalca očal zaradi prevelikega navala uporabnikov začasno prenehala delovati.

Gre za luksuzno francosko znamko dioptrijskih in sončnih očal Henry Jullien, Macron pa je v Davosu nosil model Pacific S 01, ki ga opisujejo kot "kombinacijo neprimerljive robustnosti, elegance in edinstvenosti". V spletni trgovini proizvajalca so naprodaj za 659 evrov in so na voljo v treh barvnih različicah.

Pacific S 01 | Foto: Maison Henry Jullien Foto: Maison Henry Jullien

Macron sončnih očal sicer ni nosil iz modnih vzgibov, ampak iz zdravstvenih. Kot so za Reuters pojasnili v njegovem uradu, je očala nadel zaradi počene žilice v očesu. S "krvavim" očesom se je sicer v javnosti pojavil že prejšnji teden.

Emmanuel Macron
Novice Macron v sončnih očalih nagovoril elito v Davosu: Drvimo proti svetu brez pravil
Emmanuel Macron
Novice Kaj se je zgodilo Macronu?
sončna očala Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.