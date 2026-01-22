Spletna stran francoske znamke očal ni zdržala navala obiskovalcev, ki jih je zanimalo, katera sončna očala je v Davosu nosil Emmanuel Macron.

Ko se je francoski predsednik Emmanuel Macron na odru Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu pojavil s sončnimi očali, je s tem pritegnil ogromno pozornosti. Bolj kot to, kaj je povedal, je ljudi zanimalo, katera očala nosi, kar je privedlo celo do tega, da je spletna stran proizvajalca očal zaradi prevelikega navala uporabnikov začasno prenehala delovati.

Gre za luksuzno francosko znamko dioptrijskih in sončnih očal Henry Jullien, Macron pa je v Davosu nosil model Pacific S 01, ki ga opisujejo kot "kombinacijo neprimerljive robustnosti, elegance in edinstvenosti". V spletni trgovini proizvajalca so naprodaj za 659 evrov in so na voljo v treh barvnih različicah.

Foto: Maison Henry Jullien

Macron sončnih očal sicer ni nosil iz modnih vzgibov, ampak iz zdravstvenih. Kot so za Reuters pojasnili v njegovem uradu, je očala nadel zaradi počene žilice v očesu. S "krvavim" očesom se je sicer v javnosti pojavil že prejšnji teden.