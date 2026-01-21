Ribakina bo poskušala potrditi dobro formo

Elena Ribakina bo v drugem krogu OP Avstralije 2026 skušala potrditi dobro formo, ki jo je pokazala na zaključnem turnirju WTA ob koncu lanske sezone. Kazahstanka je v prvem krogu odpravila našo Kajo Juvan, tokrat pa jo čaka Francozinja Varvara Gracheva, ki jo je do zdaj dvakrat že premagala.

Na osrednjem igrišču bo igrala tudi šesta nosilka Jessica Pegula. Američanka bo proti rojakinji McCartney Kessler lovila že svojo 17. uvrstitev v tretji krog turnirjev za grand slam. Pegula je dobila njun edini medsebojni obračun v finalu Austina leta 2025, za favoritinjo velja tudi v tem dvoboju. Na delu bo tudi Naomi Osaka, ki bo igrala proti Romunki Sorani Cirstei.

Zanimivi dvoboji, drugi krog Jessica Pegula (ZDA/6) – McCartney Kessler (ZDA)

Elena Rybakina (Kaz/5) – Varvara Gracheva (Fra)

Katerina Siniakova (Češ) – Amanda Anisimova (ZDA/4)

Naomi Osaka (Jap/16) – Sorana Cirstea (Rom)



Preberite še: