V Indianu Wellsu ponovitev finala iz Melbourna

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije je v polfinalu premagala Čehinjo Lindo Noskovo s 6:3 in 6:4. Za zmago na turnirju se bo pomerila s tretjo nosilko Jeleno Ribakino. Kazahstanka je s 7:5 in 6:4 izločila Jelino Svitolino, deveto nosilko iz Ukrajine. Ribakina si je s tem zagotovila ponovitev finala z uvodnega grand slama sezone v Melbournu, ki ga je osvojila Kazahstanka.

Ribakina je Sabalenko premagala tudi v finalni tekmi leta 2023 na turnirju v Indian Wellsu, kjer beloruska zvezdnica v dveh prejšnjih nastopih v finalu ni zmagala. "Želim si te tekme," je pred finalom kratko dejala Sabalenka, ki je tokrat na turnirju v kalifornijski puščavi v odlični formi. Dosegla je 11 asov v polfinalu, pri čemer je z neizprosnim pritiskom z osnovne črte dosegla prepričljivo zmago nad Noskovo. Dvakrat je odvzela servisno igro Čehinji in si še z močnim servisom v prvem nizu zagotovila vodstvo s 5:1. Potem pa se je malo zalomilo, Sabalenka, ki je v prvih treh servisih izgubila le eno točko, je zastala.

Noskova je z borbeno igro v maratonski osmi igri zadnjo točko zapečatila z asom. Sabalenka je nato spet servirala za niz, nato pa je naredila dvojno napako in zaostala z 0:30, a sta ji dva močna servisa prinesla zaključno žogico za niz, ki ga je osvojila z asom. Sabalenka je z brejkom odprla drugo igro in bila na poti do zmage. Noskova se je ubranila drugega odvzema servisne igre, potem pa ji v osmi igri ni uspelo izkoristiti priložnosti za brejk, ko je to igro Sabalenka vendarle pripeljala do končne zmage po točki iz forhenda, ko je izkoristila svojo tretjo žogico prednosti.

Jelena Ribakina Foto: Reuters Ribakina, ki naj bi se v ponedeljek povzpela na drugo mesto na svetovni lestvici, je za finale ugnala Svitolino, ki je v četrtfinalu po treh nizih premagala dvakratno zmagovalko turnirja Igo Swiatek iz Poljske. Ribakina je v tesnem prvem nizu zgodaj osvojila igro na servis tekmice in prevzel nadzor, njen stalen pritisk na Svitolinin servis pa je povzročal veliko preglavic Ukrajinki.

Tekmovalka iz Kazahstana je osvojila sedem zaporednih iger in v drugem nizu dvakrat dobila igri na servis Svitoline na poti do vodstva s 4:0. Tekmica se je vrnila, a je v deseti igri tega niza Ribakina prišla do 12. zaporedne zmage nad nasprotnicami iz prve deseterice lestvice WTA. "Morda to ni bil moj najboljši nastop, ampak sem zelo vesela, da sem zmagala in se spet uvrstila v finale," je dejala Ribakina.

Čeprav v njunih medsebojnih tekmah zaostaja za Sabalenko s 7:8, je zmagala na zadnjih dveh srečanjih, v finalu lanskega finala WTA in na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je osvojila svoj drugi grand slam.

WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Linda Noskova (Češ/14) 6:3, 6:4;

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Jelina Svitolina (Ukr/9) 7:5, 6:4.