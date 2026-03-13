V Indian Wellsu znani vsi polfinalisti in polfinalistke. Rus izločil branilca naslova.

Belorusinja Arina Sabalenka, prva igralka svetovne lestvice WTA, in Španec Carlos Alcaraz, prvi teniški igralec ta čas na svetu, sta se uvrstila v polfinale teniškega mastersa v Indian Wellsu v ZDA. Alcaraz je v četrtfinalu izločil Britanca Camerona Norrieja s 6:3 in 6:4, Sabalenka pa Kanadčanko Victorio Mboko s 7:6 (0) in 6:4.

Presenečenji sta pripravila Rus Danil Medvedjev, enajsti nosilec je za osmo zmago v nizu izločil četrtega nosilca in branilca naslova iz Velike Britanije Jacka Draperja s 6:1 in 7:5, ter Ukrajinka Jelina Svitolina. Deveta nosilka je bila s 6:2, 4:6 in 6:4 boljša od Ige Swiatek, druge nosilke iz Poljske.

Prvi polfinale za Zvereva v Indian Wellsu

Nemec Alexander Zverev je ubranil vse tri nasprotnikove break žogice in je Francozu štirikrat odvzel servis. V prejšnjih dveh četrtfinalnih tekmah, ki jih je igral v Indian Wellsu, sta Zvereva premagala Carlos Alcaraz (2024) in domačin Taylor Fritz (2021). Foto: Guliverimage

Za 28-letnega Alexandra Zvereva je to prvi polfinale v karieri v tem kalifornijskem mestu, do njega je prišel z lahkoto, potem ko je premagal 21-letnega Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:3. Nemec je ubranil vse tri nasprotnikove brejk žogice, in je Francozu štirikrat odvzel servis.

Za mesto v finalu se bo najboljši nemški igralec boril proti Italijanu Janniku Sinnerju, ki je nadigral Američana Learnerja Tiena s 6:1 in 6:2. Drugi polfinalni par je Medvedjev - Alcaraz.

Dvaindvajsetletni Alcaraz je z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec s kariernim grand slamom, nato pa je osvojil še naslov v Katarju. V tem letu je prišel do šestnajste zmage in je neporažen, Norrieja je novembra lani premagal tudi na pariškem mastersu.

"Zelo se mučim z njegovim slogom. Vsakič, ko igram proti njemu, mi je res težko. Malo me zmede njegov slog, njegov forhend s topspinom, zelo je visok. In potem pride še backhand, ki je res raven in leti nizko," je Alcaraz povedal o levičarju Norrieju.

Sabalenka izločila najstnico iz Kanade

Arina Sabalenka je premagala osem let mlajšo Kanadčanko. Foto: Reuters Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je s 7:6 (0) in 6:4 izločila 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko, deseto na lestvici WTA. Osem let mlajšo tekmico je Sabalenka v podaljšani igri prvega niza pustila brez točke, nato pa z brejkom za 3:2 v drugem nizu ustvarila ključno prednost.

Za 27-letno Belorusinjo je to že tretji polfinale v Indian Wellsu in vsakič, ko je prišla do te faze turnirja, se je uvrstila v finale (2025 in 2023). Za uvrstitev v tretji finale bo morala premagati Čehinjo Lindo Noskovo, ki je premagala Avstralko Talio Gibson s 6:2, 4:6 in 6:2.

Tretja nosilka Jelena Ribakina iz Kazahstana je bila boljša od Jessice Pegule iz ZDA s 6:1 in 7:6 (4). V polfinalu se bo pomerila s Svitolino. Agresivni in napadalni začetek slednje je bil za Swiatek preveč, saj je storila osem dvojnih napak in je bila na začetku vidno negotova. Izkušena Svitolina je kar najbolje izkoristila to prednost, nato pa je v napetem tretjem nizu ohranila mirno kri. Osvojila je edini break v zadnjem nizu, osvojila zadnje tri igre in zmagala v dvoboju.

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Četrtfinale:

Alexander Zverev (Nem/4) - Arthur Fils (Fra/30) 6:2, 6:3;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Cameron Norrie (VBr/27) 6:3, 6:4;

Danil Medvedjev (Rus/11) - Jack Draper (VBr/4) 6:1, 7:5;

Jannik Sinner (Ita/2) - Learner Tien (ZDA/25) 6:1, 6:2;



WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Četrtfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Victoria Mboko (Kan/10) 7:6 (0), 6:4;

Linda Noskova (Češ/14) - Talia Gibson (Avs) 6:2, 4:6, 6:2;

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Jessica Pegula (ZDA/5) 6:1, 7:6 (4);

Jelina Svitolina (Ukr/9) - Iga Swiatek (Pol/2) 6:2, 4:6, 6:4.