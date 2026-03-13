Petek, 13. 3. 2026, 16.15
38 minut
Italijansko prvenstvo, 29. krog
Italijanski nogomet v hudi krizi, kakšen bo odziv na San Siru?
Italijanski nogomet je med tednom prejel novo bolečo zaušnico; Atalanta je kot zadnja predstavnica Italije v elitni ligi prvakov pred svojimi navijači doživela polom proti Bayernu (1:6), v soboto pa se bo skušala vsaj deloma pobrati na derbiju kroga z vodilnim Interjem. Pravi odziv iščejo tudi nerazzurri, ki so v prejšnjem krogu utrpeli poraz na milanskem derbiju, a zaenkrat ohranjajo razmeroma varnih sedem točk naskoka pred mestnimi tekmeci. 29. krog v petkovem večeru odpirata Torino in Parma.
Petek, 13. marec:
Sobota, 14. marec:
Nedelja, 15. marec:
Ponedeljek, 16. marec:
Lestvica
Najboljši strelci:
14 – Lautaro Martinez (Inter)
9 – Douvikas (Como), Keinan Davis (Udinese), Højlund (Napoli), Nico Paz (Como), Rafael Leao (Milan), Yildiz (Juventus)
8 – Calhanoglu (Inter), Kean (Fiorentina), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta)
7 – Berardi (Sassuolo), Castro (Bologna), Krstović (Atalanta), Orban (Verona), Orsolini (Bologna), Pellegrino (Parma), Thuram (Inter)
6 – Bonazzoli (Cremonese), Colombo (Genoa), Dimarco (Inter), Malen (Roma), Mandragora (Fiorentina), McTominay (Napoli), Pinamonti (Sassuolo), Soulé (Roma), Vlahović (Torino)
...