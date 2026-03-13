Italijanski nogomet v hudi krizi, kakšen bo odziv na San Siru?

Italijanski nogomet je med tednom prejel novo bolečo zaušnico; Atalanta je kot zadnja predstavnica Italije v elitni ligi prvakov pred svojimi navijači doživela polom proti Bayernu (1:6), v soboto pa se bo skušala vsaj deloma pobrati na derbiju kroga z vodilnim Interjem. Pravi odziv iščejo tudi nerazzurri, ki so v prejšnjem krogu utrpeli poraz na milanskem derbiju, a zaenkrat ohranjajo razmeroma varnih sedem točk naskoka pred mestnimi tekmeci. 29. krog v petkovem večeru odpirata Torino in Parma.