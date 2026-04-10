Italija za začasnega selektorja izbrala trenerja z nenavadnimi metodami

Selektor italijanske nogometne reprezentance do 21 let Silvio Baldini bo junija na dveh prijateljskih tekmah vodil člansko ekipo, je sporočila nacionalna nogometna zveza FIGC. Italija je po odstopu Gennara Gattusa prejšnji teden ostala brez selektorja.

Gennaro Gattuso je prejšnji teden odstopil s položaja, potem ko Italija po porazu proti Bosni in Hercegovini po enajstmetrovkah v dodatnih kvalifikacijah že tretjič zaporedoma ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu.

Azzurri bodo tretjega junija gostovali pri Luksemburgu, štiri dni pozneje pa se bodo v Heraklionu pomerili z Grčijo. "Za vrnitev na igrišče junija bo reprezentanco vodil Silvio Baldini," je v kratki izjavi sporočila krovna zveza.

Silvio Baldini, ki je od julija selektor reprezentance do 21 let, je znan po svojih nenavadnih metodah treninga. Oktobra je nekdanji trener Palerma, Parme in Empolija prisilil mlado reprezentanco, da je trenirala z obliži na očeh, da bi izboljšala svojo koncentracijo.

Italija ne bo imenovala novega stalnega selektorja do junijskih predsedniških volitev FIGC.

Gattuso je bil na svojem položaju manj kot eno leto. Novi selektor bo četrti selektor Italije od junija 2023.

Juventus podaljšal s Spallettijem

Vodstvo italijanskega Juventusa je podaljšalo pogodbo s trenerjem Lucianom Spallettijem. Naslednji dve sezoni bo izkušeni strateg dobival po pet milijonov evrov letne plače. Spalletti je oktobra na klopi torinske zasedbe zamenjal Igorja Tudorja. "Pomembno je, da najprej vam povem, da smo se odločili podaljšati pogodbo za dve leti," je dejal 67-letni Spalletti igralcem v videu, ki ga je objavil Juventus. Spalletti je zadnji velik uspeh na klubski ravni dosegel leta 2023, ko je Napoli pripeljal do naslova italijanskega prvaka. To sezono ima za glavni cilj pripeljati Juventus do mest, ki vodijo v ligo prvakov, trenutno Torinčani za četrtouvrščenim Comom zastajajo za točko. Za nameček so črno-beli izgubili obe medsebojni tekmi s Comom v tej sezoni.