Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
10. 4. 2026,
16.10

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
italijansko prvenstvo serie A Luciano Spalletti Juventus Gennaro Gattuso italijanska nogometna reprezentanca Silvio Baldini

Petek, 10. 4. 2026, 16.10

36 minut

Silvio Baldini

Italija za začasnega selektorja izbrala trenerja z nenavadnimi metodami

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Silvio Baldini | Silvio Baldini | Foto Guliverimage

Silvio Baldini

Foto: Guliverimage

Selektor italijanske nogometne reprezentance do 21 let Silvio Baldini bo junija na dveh prijateljskih tekmah vodil člansko ekipo, je sporočila nacionalna nogometna zveza FIGC. Italija je po odstopu Gennara Gattusa prejšnji teden ostala brez selektorja.

Gennaro Gattuso, Italija
Gennaro Gattuso je prejšnji teden odstopil s položaja, potem ko Italija po porazu proti Bosni in Hercegovini po enajstmetrovkah v dodatnih kvalifikacijah že tretjič zaporedoma ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu.

Azzurri bodo tretjega junija gostovali pri Luksemburgu, štiri dni pozneje pa se bodo v Heraklionu pomerili z Grčijo. "Za vrnitev na igrišče junija bo reprezentanco vodil Silvio Baldini," je v kratki izjavi sporočila krovna zveza.

Silvio Baldini, ki je od julija selektor reprezentance do 21 let, je znan po svojih nenavadnih metodah treninga. Oktobra je nekdanji trener Palerma, Parme in Empolija prisilil mlado reprezentanco, da je trenirala z obliži na očeh, da bi izboljšala svojo koncentracijo.

Italija ne bo imenovala novega stalnega selektorja do junijskih predsedniških volitev FIGC.

Gattuso je bil na svojem položaju manj kot eno leto. Novi selektor bo četrti selektor Italije od junija 2023.

Juventus podaljšal s Spallettijem
Vodstvo italijanskega Juventusa je podaljšalo pogodbo s trenerjem Lucianom Spallettijem. Naslednji dve sezoni bo izkušeni strateg dobival po pet milijonov evrov letne plače. Spalletti je oktobra na klopi torinske zasedbe zamenjal Igorja Tudorja. "Pomembno je, da najprej vam povem, da smo se odločili podaljšati pogodbo za dve leti," je dejal 67-letni Spalletti igralcem v videu, ki ga je objavil Juventus. Spalletti je zadnji velik uspeh na klubski ravni dosegel leta 2023, ko je Napoli pripeljal do naslova italijanskega prvaka. To sezono ima za glavni cilj pripeljati Juventus do mest, ki vodijo v ligo prvakov, trenutno Torinčani za četrtouvrščenim Comom zastajajo za točko. Za nameček so črno-beli izgubili obe medsebojni tekmi s Comom v tej sezoni.
italijansko prvenstvo serie A Luciano Spalletti Juventus Gennaro Gattuso italijanska nogometna reprezentanca Silvio Baldini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.