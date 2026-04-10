Želela sta ga Real in Bayern, a ostaja v Dortmundu

Šestindvajsetletni Nico Schlotterbeck, ki je doslej zbral 25 tekem za nemško reprezentanco, je imel z zasedbo iz Porurja veljavno pogodbo do leta 2027. Za njegove usluge sta se zanimala tudi Bayern iz Münchna in Real iz Madrida, eden ključnih igralcev rumeno-črnih pa se je odločil, da bo ostal v Dortmundu.

"Za nas je izjemnega pomena podaljšanje pogodbe z Nicom Schlotterbeckom. Je velika dodana vrednost za naš klub bodisi kot igralec ali oseba. V klubu ga vsi zelo cenimo in spoštujemo," je dejal generalni direktor kluba Carsten Cramer. "Izjemno sem vesel, da sem podaljšal pogodbo z Borussio. Zavestno sem si vzel čas za to odločitev, vseskozi smo imeli dobre pogovore, a ni šlo za proces, ki bi se končal v enem ali dveh tednih," je dodal Schlotterbeck.

Denarne podrobnosti njegove nove pogodbe z Borussio iz Dortmunda niso znane, revija Kicker pa je zapisala, je v novi pogodbi tudi odkupna klavzula v višini med 50 in 60 milijoni evrov. Schlotterbeck za Borussio igra od leta 2022, pred tem je branil barve Freiburga.