STA

Petek,
10. 4. 2026,
17.00

Nico Schlotterbeck

Želela sta ga Real in Bayern, a ostaja v Dortmundu

Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | Nico Schlotterbeck je podaljšal pogodbo z Dortmundom. | Foto Guliverimage

Nico Schlotterbeck je podaljšal pogodbo z Dortmundom.

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni reprezentančni obrambni igralec Nico Schlotterbeck je podaljšal pogodbo z Borussio iz Dortmunda do leta 2031.

Šestindvajsetletni Nico Schlotterbeck, ki je doslej zbral 25 tekem za nemško reprezentanco, je imel z zasedbo iz Porurja veljavno pogodbo do leta 2027. Za njegove usluge sta se zanimala tudi Bayern iz Münchna in Real iz Madrida, eden ključnih igralcev rumeno-črnih pa se je odločil, da bo ostal v Dortmundu.

"Za nas je izjemnega pomena podaljšanje pogodbe z Nicom Schlotterbeckom. Je velika dodana vrednost za naš klub bodisi kot igralec ali oseba. V klubu ga vsi zelo cenimo in spoštujemo," je dejal generalni direktor kluba Carsten Cramer. "Izjemno sem vesel, da sem podaljšal pogodbo z Borussio. Zavestno sem si vzel čas za to odločitev, vseskozi smo imeli dobre pogovore, a ni šlo za proces, ki bi se končal v enem ali dveh tednih," je dodal Schlotterbeck.

Denarne podrobnosti njegove nove pogodbe z Borussio iz Dortmunda niso znane, revija Kicker pa je zapisala, je v novi pogodbi tudi odkupna klavzula v višini med 50 in 60 milijoni evrov. Schlotterbeck za Borussio igra od leta 2022, pred tem je branil barve Freiburga.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.