STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
9.26

Teniški globus, 8. marec

Poljak ga je presenetil, potem je sledil preobrat Đokovića

Novak Đoković | Foto Reuters

Foto: Reuters

Novak Đoković je moral na začetku turnirja v Indian Wellsu kar pošteno zavihati rokave. Srbski zvezdnik je izgubil uvodni niz, nato pa strnil vrste in se zanesljivo prebil v naslednji krog prestižnega turnirja serije masters. Petkratni zmagovalec turnirja je v drugem krogu BNP Paribas Open po preobratu premagal Poljaka Kamila Majchrzaka s 4:6, 6:1, 6:2.

Dvoboj je potekal v vetrovnih razmerah, kar je očitno nekoliko zmedlo tudi enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Đoković je v prvem nizu težko našel pravi ritem z osnovne črte, Poljak pa je izkoristil svojo priložnost in presenetljivo povedel.

A ko je 38 letni Srb našel pravi ritem, se je dvoboj obrnil. V drugem in tretjem nizu je bil Đoković precej bolj zanesljiv in postavil stvari na svoje mesto. Đoković je po dvoboju priznal, da mu turnir v Indian Wellsu v zadnjih sezonah ne leži najbolje, predvsem na začetku turnirja.

"V zadnjem času mi je tukaj zelo težko. Že sedem ali osem let težko najdem svojo najboljšo igro, predvsem v prvem delu turnirja. Zato sem še toliko bolj vesel, da sem dobil ta dvoboj," je po uvodnem dvoboju povedal Đoković.

* ATP masters, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 2. krog:
Casper Ruud (Nor/13) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:1, 7:6 (4);
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Corentin Moutet (Fra/31) 6:1, 6:4;
Francisco Cerundolo (Arg/19) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:4, 5:7, 7:6 (5);
Jack Draper (VBr/14) - Roberto Bautista Agut (Špa) 3:6, 6:3, 6:2;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Grigor Dimitrov (Bol) 6:2, 6:3;
Arthur Rinderknech (Fra x26) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) b.b.
Valentin Vacherot (Mon x24) - Nuno Borges (POR) 7:5, 7:5;
Alexander Bublik (KAZ x10) - Vít Kopriva (Češ) 3:6, 7:6 (3), 6:2;
Rinky Hijikata (Avs) - Luciano Darderi (ITA x20) 4:6, 6:2, 6:4;
Cameron Norrie (VBr x27) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:2, 6:3;
Alex De Minaur (Avs/6) - Sebastian Korda (ZDA) 4:6, 6:4, 6:4;
Novak Đoković (Srb/3) - Kamil Majchrzak (Pol) 4:6, 6:1, 6:2;
Danil Medvedev (Rus/11) - Alejandro Tabilo (Čil) 6:4, 6:2;
Sebastián Baez (Arg) - Jiri Lehecka (Češ/22) 6:4, 6:1;
Taylor Fritz (ZDA/7) - Jacob Fearnley (VBr) 6:3, 6:7 (8), 6:1;
Alex Michelsen (ZDA) - Ugo Humbert (Fra/32) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (8/6);
Gabriel Diallo (Kan) - Andrej Rubljov (Rus/17) 6:7 (4), 7:6 (1), 6:3;
Joao Fonseca (Bra) - Karen Hačanov (Rus/16) 4:6, 7:6 (7), 6:4;

* WTA 1000, Indian Wells (8,09 milijona evrov):
- 2. krog:
Maria Sakari (Grč/32) - Lilli TagNem (Avt) 7:5, 6:0;
Belinda Bencic (Švi/12) - Storm Hunter (Avs) 6:3, 6:2;
Elena Ribakina (Kaz/3) - Hailey Baptiste (ZDA) 7:6 (5), 2:6, 6:2;
Karolina Muchova (Češ/13) - Anna Bondar (Mad) 7:5, 6:2;
Jessica Pegula (ZDA/5) bat Donna Vekić (Hrv) 4:6, 6:2, 6:3;
Jelena Ostapenko (Lat/26) - Katie Volynets (ZDA) 6:4, 7:6 (5);
Elise Mertens (Bel/22) - Cristina Bucsa (Špa) 6:2, 6:1;
Madison Keys (ZDA/15) - Diane Parry (Fra) 6:4, 6:3;
Sonay Kartal (VBr) - Emma Navarro (ZDA/20) 6:1, 3:6, 7:6 (2);
Marta Kostjuk (Ukr/28) - Taylor Townsend (ZDA) 6:3, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/8) - Solana Sierra (Arg) 6:0, 6:0;
Katerina Siniakova (Češ) - Leylah Fernandez (Kan/27) 5:7, 6:4, 7:6 (1);
Ashlyn KrueNem (ZDA) - Ljudmila Samsonova (Rus/19) 3:6, 7:5, 6:2;
Elina Svitolina (Ukr/9) - Laura Siegemund (Nem) 7:6 (5), 4:6, 6:3;
Antonia Ružić (Hrv) - Zheng Qinwen (Kit/24) 6:4, 7:5;
Iga Swiatek (Pol/2) - Kayla Day (ZDA) 6:0, 7:6 (2);
Belinda Bencic (Švi/12) - Storm Hunter (Avs) 6:3, 6:2.

