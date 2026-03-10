Nepostavljena Čehinja Katerina Siniakova je v osmini finala teniškega turnirja WTA 1000 v Indian Wellsu zaustavila branilko naslova, Miro Andrejevo. Siniakova je osmo nosilko turnirja po dveh urah in 48 minutah napetega dvoboja premagala s 4:6, 7:6 (5) in 6:3.

Osemnajstletna Andrejeva je sicer silovito začela nastope v Kaliforniji, potem ko je v prvem nastopu dvakrat s 6:0 odpravila Solano Sierra. Proti 44. igralki sveta Siniakovi pa je bila najstnica že od začetka napetega dvoboja v težavah. Ruska igralka je med dvobojem v znak frustracij tudi vrgla lopar v tla, ko se je približevala mreži, preden je zapustila igrišče s kljubovalno gesto proti kritični množici.

V drugem nizu sta imeli obe igralki več pripomb za sodnika, v tretjem pa je Andrejeva strnila moči in povedla s 3:2, toda Siniakova je dobila naslednje štiri igre, v zadnji igri pa je rešila dve brejk-žogi, preden je izkoristila svojo prvo meč-žogo.

Siniakova, ki je zmago pospremila zelo čustveno, je po tekmi dejala, da je tudi vrtinčast veter na igrišču Stadium Court motil obe igralki.

"Ključ do zmage je bil danes način, kako sem skušala uživati med igro. Danes sem lahko zaigrala povsem brez pritiska, oči so bile uprte v tekmico, in dobro mi je uspelo," je na igrišču dejala čustvena Čehinja.

Zdaj se bo Čehinja za mesto v četrtfinalu pomerila z Ukrajinko Elino Svitolino, potem ko je deveta nosilka premagala Američanko Ashlyn Krueger s 6:4, 6:2

Iga Swiatek Foto: Reuters

Za drugo igralko sveta Igo Swiatek ni bilo drame, saj je gladko izločila Grkinjo Mario Sakari s 6:3, 6:2. Poljakinja je v letih 2022 in 2024 v finalu premagala Sakari in zmagala v Indian Wellsu, nazadnje pa je njun medsebojni dvoboj dobila Grkinja prejšnji mesec v četrtfinalu odprtega prvenstva Katarja.

Swiatek je dejala, da se je iz "očitnih napak", ki jih je naredila v Dohi, nekaj naučila. "Vedela sem, na kaj se moram danes osredotočiti, in to sem počela od začetka do konca," je dejala po zmagi . "Zato sem res zadovoljna, zlasti z načinom, kako sem se pripravila na dvoboj."

Swiatek se bo zdaj pomerila z zmagovalko Dohe, Karolino Muchovo.