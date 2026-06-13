V finalu ATP turnirja v Stuttgartu se bosta v nedeljo za lovoriko pomerila Američan Taylor Fritz, ki tudi brani naslov, ter njegov rojak Ben Shelton. V finalu teniškega turnirja serije WTA 250 v nizozemskem s'Hertogenboschu bosta obračunali Čehinja Barbora Krejčikova in Američanka Robin Montgomery, ki je na svetovni lestvici šele na 484. mestu.

Američan Taylor Fritz se je po lanski zmagi v Stuttgartu tudi letos uvrstil v finale tega teniškega turnirja ATP in 14 dni pred začetkom turnirja v Wimbledonu potrdil dobro formo. Njegov tekmec v finalu bo rojak Ben Shelton.

Fritz je imel v polfinalu ves čas nadzor nad igro in z dvakrat po 6:4 po dobri uri igre ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika. Zdaj bo igral za 11. posamični naslov v karieri, obenem pa bo napadel dosežek Avstrijca Thomasa Mustra, ki je bil v letih 1996 in 1996 edini, ki je na tem turnirju zmagal dvakrat zaporedoma.

Taylor Fritz lahko ubrani naslov najboljšega v Stuttgartu. Foto: Reuters

Precej bolj utrujen bo v nedeljskem finalu prvi nosilec Ben Shelton, ki bo igral za svojo šesto turnirsko zmago. V tesnem dvoboju je 23-letni Američan potreboval skoraj tri ure preden je s 6:7 (4), 7:6 (14), 7:6 (6) ugnal Jirija Lehečko.

Drugi dvoboj je bil veliko bolj napet. Čeh je imel v 11. igri prvega niza dve priložnosti za odvzem servisa, zamujeno pa je nato popravil v podaljšani igri. V drugem nizu je bil bližje vodstvu Shelton, a sta oba igralca obdržala svoj servis. Podaljšana igra je bila prava loterija, saj je Shelton šele v osmem poskusu dosegel potrebno razliko dveh točk, dve zaključni žogici za uvrstitev v finale je zapravil tudi Bublik. V podaljšani igri drugega niza je bil Američan bolj zbran, zapravil vodstvo s 6:5, pri vodstvu s 7:6 pa vendarle zaključil dvoboj.

Češko-ameriški finale na Nizozemskem

Čehinja Barbora Krejčikova in Američanka Robin Montgomery bosta igrali v finalu teniškega turnirja serije WTA 250 v nizozemskem s'Hertogenboschu. Osma nosilka Krejčikova je v polfinalu travnatega turnirja premagala Poljakinjo Magdo Linette s 6:3 in 7:6 (4), medtem ko je bila ameriška kvalifikantka s 6:4 in 6:2 boljša od Avstralke Ajle Tomljanović.

Robin Montgomery se je prvič v karieri uvrstila v finale WTA turnirja. Foto: Guliverimage Montgomery, šele 484. igralka sveta, je Avstralko ugnala po uri in osmih minutah igre. Tomljanović, 109. igralka na svetovni lestvici je morala pred tem odigrati še četrtfinalni dvoboj, v katerem je premagala Američanko Catherine McNally. Enaindvajsetletna Montgomery, ki je bila pred poškodbo lani poleti tudi že 95. igralka sveta, bo igrala v sploh svojem prvem finalu na najvišji ravni.

Krejčikova, 45. igralka sveta in osma nosilka turnirja, nekoč že druga igralka na svetu, bo lovila deveto lovoriko na turnirjih WTA in prvega letos. Tridesetletnica je v preteklosti osvojila tudi odprto prvenstvo Francije 2021 in Wimbledon 2024.