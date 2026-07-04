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Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Sobota,
4. 7. 2026,
17.55

Osveženo pred

55 minut

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Natisni članek
Alexandra Eala Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina tenis

Sobota, 4. 7. 2026, 17.55

55 minut

Wimbledon (WTA), 6. dan

Najprej se je poslovila druga nosilka, nato še branilka naslova. Serena odpovedala nastop s sestro v dvojicah.

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

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Elise Mertens | Elise Mertens je izločila drugo nosilko Jeleno Ribakino. | Foto Reuters

Elise Mertens je izločila drugo nosilko Jeleno Ribakino.

Foto: Reuters

V nekaj urah sta se na teniškem turnirju v Wimbledonu zgodili največji letošnji presenečenji. Najprej je izpadla druga nosilka, nekdanja zmagovalka tega turnirja in prvakinja prvega letošnjega grand slama v Avstraliji, Kazahstanka Jelena Ribakina, nato pa še branilka naslova ter tretja igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek.

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Zmagovalki sta dosegli najodmevnejša uspeha v karieri. Ribakino je med gledalce po uri in 38 minutah igre in dveh nizih poslala Belgijka Elise Mertens, Swiatek pa je premagala Filipinka Alexandra Eala.

Za 30-letno Belgijko, 27. igralko na lestvici WTA, je bila to največja zmaga v karieri. Čeprav je osvojila deset turnirjev WTA med posameznicami, letos je bila najboljša tudi na pripravljalnem na travi v Hertogenboschu, je večino svojih uspehov zabeležila med dvojicami. Ima šest grand slamov, dva v Wimbledonu (2021, 2025), dvakrat je bila najboljša na zaključnem turnirju sezone, 2021 pa je bila celo prva igralka dvojic na svetu.

"Wimbledon je najbolj ikonično prizorišče za teniške dvoboje na svetu, zmaga na osrednjem igrišču proti eni od favoritinj za naslov pa so sanje vsakega igralca," je dejala Belgijka, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s Čehinjo Marie Bouzkovo.

Alexandra Eala je izločila tretjo igralko sveta Igo Swiatek. | Foto: Reuters Alexandra Eala je izločila tretjo igralko sveta Igo Swiatek. Foto: Reuters

Tudi 21-letna Filipinka, 32. na računalniški razpredelnici, se je veselila uspeha kariere. Doslej je osvojila en turnir serije WTA v Mehiki, lani je igrala v finalu Eastbourna ter na mastersu v Miamiju premagala Igo Swiatek. Tokrat je Poljakinjo ugnala na najbolj ekskluzivnem teniškem igrišču s 7:6 in 6:2.

"Verjamem, da za igralko svetovne slave uvrstitev v osmino finala ni nič posebnega, a za skromno dekle s Filipinov, ki je vsak dan po šoli trdo trdo treniralo in verjelo v uspeh, je to nekaj enkratnega. Izkoristiti želim vsako priložnost, zato verjamem, da boste o meni še veliko slišali," je dejal Eala, ki jo zdaj čaka Italijanka Jasmine Paolini.

Sereni Williams koleno ne dovoljuje nastopa

Serena Williams je bila zaradi težav s kolenom prisiljena odpovedati nastop v dvojicah s sestro Venus. "Moje srce je zlomljeno. Vrnitev k tekmovanju je bila darilo in priložnost, da ponovno igram z Venus. Pomenila mi je vse. Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi bila pripravljena, a žal moje koleno preprosto ni pripravljeno na tekmovanje. Še posebej sem hvaležna direktorju turnirja Jamieju Bakerju in celotni ekipi turnirja, da so mi dali priložnost, za igranje tu. Hvala navijačem za neverjetno podporo. Fotografija prikazuje tekočino, ki so mi jo iz kolena izčrpali po posamični tekmi ... joj! Dobra novica je, da mi koleno ne bi smelo več otekati oziroma se tekočina ne bi smela nabirati, slaba pa, da kolena, čeprav sem se trudila, preprosto nisem uspela pripraviti za dvojice," je na družbenem omrežju zapisala 44-letnica.

Wimbledon (WTA), 6. dan


Elise Mertens (Bel/25) - Jelena Ribakina (Kaz/2) 7:6 (4), 6:1;
Alexandra Eala (Fil/29) - Iga Swiatek (Pol/3) 7:6 (9), 6:2;
Marta Kostjuk (Ukr/12) - Emma Navarro (ZDA/23) 6:2, 4:6, 6:1;
Marie Bouzkova (Češ/21) - Ljudmila Samsonova (Rus) 4:6, 7:6 (3), 6:4;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Darja Snigur (Ukr) 6:2, 6:3;
Jasmine Paolini (Ita/13) - Maria Sakari (Grč) 6:1, 6:2;

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