Slovenija bo imela v glavnem delu mladinskega grand slam turnirja v Wimbledonu dva predstavnika. Žiga Šeško si je nastop zagotovil kot četrti mladinec na svetu, Svit Suljić pa z nastopom v finalu prestižnega turnirja na travi v Roehamptonu v Londonu.

Sedemnajstletni Ljubljančan, ki je pred turnirjem zasedal 78. mesto na svetovni lestvici mladincev, se je do finala prebil iz kvalifikacij, na zadnji stopnički pa je klonil proti leto mlajšemu Američanu Michaelu Antoniusu, ki velja za enega najbolj talentiranih mladih igralcev na svetu (6:4, 7:6).

Suljić si je z uspehom kariere zagotovil najvišjo uvrstitev doslej na lestvici, hkrati pa bo prvič nastopil na turnirju za grand slam. Žreb mu je v prvem krogu namenil kvalifikanta oz. srečnega poraženca.

Tudi Žiga Šeško, zmagovalec prvega grand slama sezone v Avstraliji, bo tekmeca dobil po koncu kvalifikacij. Sedemnajstletni Hrastničan, ki bo konec tega meseca postal polnoleten, je četrti nosilec.

Preberite še: