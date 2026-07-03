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Avtor:
B. B.

Petek,
3. 7. 2026,
9.00

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Arina Sabalenka Jelena Ostapenko Naomi Osaka Wimbledon

Petek, 3. 7. 2026, 9.00

4 minute

Wimbledon (WTA), 5. dan

Arino Sabalenko čaka vse prej kot lahko delo

Avtor:
B. B.

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Arina Sabalenka | Arina Sabalenka | Foto Reuters

Arina Sabalenka

Foto: Reuters

V ženskem delu turnirja bo največ oči uprtih v prvo igralko sveta Arino Sabalenko, ki jo v tretjem krogu čaka zelo zahtevna nasprotnica Jelena Ostapenko. Obeta pa se še nekaj drugih zanimivih dvobojev.

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Arina Sabalenka do zdaj še ni izgubila niza, a z Jeleno Ostapenko lahko pričakujemo bolj izenačen dvoboj. Latvijka je zmagala tudi ob njunem zadnjem medsebojnem dvoboju. Skupni izid v zmagah je sicer 3:1 za Belorusinjo, ki je v Wimbledonu najdlje prišla do polfinala.

Zelo zanimiv bo tudi dvoboj med Naomi Osako in Darjo Kasatkino. Japonka je na letošnjem turnirju zelo prepričljiva in se bo skušala prvič v karieri uvrstiti v četrti krog Wimbledona. Na igrišče bo stopila tudi Coco Gauff, ki je v drugem krogu po velikem preobratu ušla presenetljivemu izpadu. Tokrat se bo pomerila s kvalifikantko Claire Liu.

Zanimivi dvoboji
Arina Sabalenka (Blr, 1) - Jelena Ostapenko (Lat)
Darja Kasatkina (Avs) - Naomi Osaka (Jap, 14)
Claire Liu (ZDA) - Coco Gauff (ZDA, 7)
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa)

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