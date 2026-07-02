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Avtorji:
B. B., M. P., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
22.20

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Katarina Pliškova Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina tenis Madison Keys

Četrtek, 2. 7. 2026, 22.20

5 minut

Wimbledon (WTA), 4. dan

Swiatek in Ribakina naprej v uri, Erjavec izpadla še v dvojicah

Avtorji:
B. B., M. P., STA

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Wimbledon Iga Swiatek | Iga Swiatek | Foto Reuters

Iga Swiatek

Foto: Reuters

V ženskem delu Wimbledona je bilo v četrtek precej pozornosti za dvoboj med Igo Swiatek in Karolino Pliškovo, ki po težji poškodbi kaže dobre igre. Vseeno pa proti branilki naslov ni imela nobenih možnosti za uvrstitev v tretji krog. Poljakinja je po vsega uri in 10 minutah zmagala s 6:1 in 6:3. V prav toliko minutah se je naprej prebila tudi druga nosilka Jelena Ribakina. Veronika Erjavec po izpadu v prvem krogu posameznic ni prišla dlje niti v igri dvojic. Skupaj s Hrvatico Petro Marčinko sta izgubili proti Rusinji Jekaterini Aleksandrovi in Avstralki Mayi Joint. Ti sta po uri igre zmagali s 6:2 in 6:4.

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Čehinja Karolina Pliškova je pisala eno lepših zgodb letošnjega Wimbledona. Pred dvema letoma je zaradi hude poškodbe gležnja prestala dve operaciji, saj si je strgala vse vezi in obe tetivi. V prvem krogu je prikazala izvrstno igro, v drugem pa ni imela pravih možnosti proti Poljakinji Igi Swiatek, ki se je v prvem krogu mučila proti Taylor Townsend. "Prvi krog je bil zelo čustven, a danes sem se se počutila, kot da je spet nov dan v pisarni. Pripravila sem se dobro, bila agresivna in to je že bilo bolj podobno moji najboljši igri," je bila po zmagi zadovoljna Poljakinja

Domače občinstvo je stiskalo pesti za Katie Swan, ko se je pomerila z nekdanjo zmagovalko OP Avstralije Madison Keys. A je Američanka po uri in pol zmagala s 6:1 in 6:4. Bolj zanimiv dvoboj sta odigrali Maya Joint in Alexandra Eala. Mladi igralki sta ponovili lanski razburljivi finale Eastbourna, v katerem je Avstralka rešila kar štiri zaključne žogice. Tokrat je zmagala Filipinka in tretji niz dobila s 6:0. Eala se bo v tretjem krogu pomerila z Igo Swiatek.

Napredovala je tudi šesta nosilka, lanska finalistka Amanda Anisimova, v treh nizih je dobila ameriški derbi proti Sofii Kenin. In to po velikih mukah. V tretjem nizu je bila namreč že v zaostanku za en brejk, toda rešila se je, niz je na koncu dobila s 7:6. Od turnirja pa se je morala posloviti 15. nosilka Rusinja Diana Šnajder, v treh nizih jo je izločila rojakinja Ljudmila Samsonova.

WImbledon, ženske, 2. krog:

Darja Snigur (Ukr) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:4, 6:3;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Mariam Bolkvadze (Gru) 6:1, 6:0;
Emma Navarro (ZDA/23) - Oksana Selekhmeteva (Špa) 3:6, 6:4, 6:1;
Marta Kostjuk (Ukr/12) - Ana Blinkova (Rus) 6:7 (5), 6:3, 6:3;
Jasmine Paolini (Ita/13) - Viktorija Golubic (Švi) 7:6 (0), 6:4;
Maria Sakari (Grč) - Kamila Rahimova (Uzb) 6:3, 0:6, 7:6 (7);
Alexandra Eala (Fil/29) - Maya Joint (Avs) 3:6, 6:2, 6:0;
Iga Swiatek (Pol/3) - Karolina Pliškova (Češ) 6:1, 6:3;
Amanda Anisimova (ZDA/6) - Sofia Kenin (ZDA) 6:2, 4:6, 7:6 (3);
Madison Keys (ZDA/26) - Katie Swan (VBr) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom/17) - Kimberly Birrell (Avs) 6:3, 6:4;
Ljudmila Samsonova (Rus) - Diana Šnajder (Rus/15) 6:4, 4:6, 6:2;
Linda Noskova (Češ/9) - Camila Osorio (Kol) 6:3, 4:6, 6:2
Marie Bouzkova (Češ/21) - Tyra Grant (Ita) 7:5, 6:3;
Elise Mertens (Bel/25) - Marija Timofejeva (Uzb) 2:6, 6:3, 6:0;
Jelena Ribakina (Kaz/2) - Caty McNally (ZDA) 6:1, 6:2.
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