Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, tudi med dvoboji poskrbi za svoje nepričakovane vložke. Tokrat se je na svoj način lotil pobiralke žogic, ki mu je pomagala pri odstranitvi etikete z majice.

Novak Đoković je v sredo igral svoj drugi krog na turnirju v Wimbledonu. Njegov nasprotnik je bil Stefanos Cicipas, ki ga je brez težav odpravil. Srbski zvezdnik je Grka premagal po treh nizih s 6:3, 6:4 in 6:2 ter na igrišču preživel eno uro in 40 minut.

Novak pranked the ball girl 😂 pic.twitter.com/p7OKfp6V1M — ESPN (@espn) July 1, 2026

"Verjetno to le ni bila tako dobra šala"

Nole pa je imel med dvobojem posebno željo. Na majici ga je med igranjem motila etiketa, zato je prosil pobiralko žogic, ali mu jo lahko odstrani s škarjami. Beograjčan pa se je v svojem slogu pošalil na račun mladega dekleta, potem ko je hlinil, da ga je ta porezala s škarjami. Ta se je prestrašila, a je kmalu po tem spoznala, da se je 39-letni teniški igralec le šalil.

"Mislim, da se takšne stvari zgodijo takrat, ko vodiš z 2:0 v nizih, ne pa ko zaostajaš z 0:2. Stefanos je odšel z igrišča, da se preobleče, zato sem imel nekaj prostega časa. Opravičujem se (smeh, op. p.). Ne vem, ali je še kje tukaj. Res mi je žal, če sem jo prestrašil. Verjetno to le ni bila tako dobra šala," je po dvoboju povedal Đoković, ki je vseeno pozneje dejal, da se je sam ob tem še bolj sprostil.

"Sam pa sem danes dvignil raven svoje igre, medtem ko on ni prikazal svojega najboljšega tenisa." Foto: Guliverimage

Dvignil je raven svoje igre

Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam se je na tiskovni konferenci dotaknil tudi svojega nasprotnika Stefanosa Cicipasa, za katerega je dejal, da zagotovo ni v takšni formi, kot je bil pred časom, ko je igral v finalih turnirjev za grand slam.

"Danes se je to poznalo predvsem v pomembnih trenutkih, ko je zgrešil nekaj udarcev, ki jih je nekoč praviloma zadel. Ampak takšen je tenis. Ko igraš na najvišji ravni in nimaš dovolj samozavesti, začneš preveč razmišljati o svojih udarcih. Takrat nisi več sproščen in ne odigraš pravih udarcev ob pravem času. Mislim, da Stefanos še vedno išče svojo samozavest in poskuša znova doseči raven, na kateri je igral dolga leta. Sam pa sem danes dvignil raven svoje igre, medtem ko on ni prikazal svojega najboljšega tenisa. To je bilo dovolj, da sem zmagal v treh nizih."

Serena Williams se je poslovila v prvem krogu. Foto: Guliverimage

Navijače poziva, naj se malce umirijo glede Serene Williams

Tudi on je z velikim zanimanjem spremljal povratek Serene Williams, ki pa se je poslovila že v uvodnem krogu najbolj prestižnega turnirja. Đoković upa, da jo bomo lahko tudi v prihodnje gledali na največjih turnirjih in da je ona igralka, ki si želi zmagovati, ne pa samo igrati na turnirjih. Opozoril je, da morajo biti kritiki bolj potrpežljivi.

"Stara je 44 let, ima dva otroka in se vrača po dolgem premoru. Povsem normalno je, da še ni na svoji najvišji ravni, predvsem kar zadeva gibanje po igrišču. Navsezadnje že vrsto let ni igrala uradne tekme. Mislim, da bi morali ljudje malce umiriti kritike in obsojanje. Včasih imam občutek, da ljudje tega ne znajo dovolj ceniti. Namesto tega takoj začnejo ugibati, soditi in kritizirati. Tega res ne razumem. Imamo priložnost gledati eno največjih vseh časov, ki s svojo vrnitvijo našemu športu prinaša še več pozornosti."

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