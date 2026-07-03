Lahko Francoz preseneti Novaka Đokovića

Peti tekmovalni dan Wimbledona se začenjajo dvoboji tretjega kroga, v ospredju pa bosta znova Novak Đoković in Jannik Sinner. Oba sta tudi ena glavnih favoritov za končno zmago.

Sedemkratni zmagovalec turnirja Đoković je v drugem krogu brez večjih težav odpravil Stefanosa Cicipasa in pokazal, da je njegova forma vse boljša. Tokrat ga na osrednjem igrišču čaka Francoz Arthur Rinderknech. Ta je do tretjega kroga izgubil le en niz in velja za zelo neugodnega nasprotnika na travi. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

Prvi igralec sveta Sinner se bo pomeril z Američanom Jensonom Brooksbyjem, ki na letošnjem turnirju igra zelo dobro in do zdaj še ni oddal niza. Zanimiv dvoboj se obeta tudi med Hubertom Hurkaczem in Tommyjem Paulom, tretjepostavljeni Felix Auger Aliassime pa bo igral proti kvalifikantu Michaelu Zhengu.

Zanimivi dvoboji



Arthur Rinderknech (Fra, 25) – Novak Đoković (Srb, 7)

Jannik Sinner (Ita, 1) – Jenson Brooksby (ZDA)

Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) – Michael Zheng (ZDA)

Roman Safjulin – Joao Fonseca (Bra, 24)

Hubert Hurkacz (Pol) – Tommy Paul (ZDA, 21)

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