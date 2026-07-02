Alexander Zverev, ki je lani izpadel v prvem krogu Wimbledona, je letos v drugem prikazal eno svojih boljših iger na travi. Valentina Royerja je izločil v treh nizih. Zdaj je pozornost usmerjena na osrednje igrišče, kjer igrata Matteo Berrettini in Arthur Fils.

Valentin Royer Foto: Reuters Nemški tenisač Alexander Zverev, ki je nedavno osvojil svoj prvi grand slam (Roland Garros), ni nikoli blestel na travi. Dejal je celo, da ima alergijo nanj. V Wimbledonu še ni prišel dlje od četrtega kroga, lani pa je celo izpadel v prvem krogu. Letos je na dvoboju drugega kroga pokazal eno svojih najboljših predstav na travi. Drugi nosilec je nepostavljenega Francoza Valentina Royerja v dveh urah premagal 6:1, 6:3, 7:6. V prvi dveh nizih je dominiral, v tretjem mu je nekoliko padel fokus.

Matteo Berrettini, nekdanji finalist Wimbledona, se po številnih težavah s poškodbami znova vrača med boljše igralce na travi, medtem ko se Francoz Arthur Fils prav tako pobira po težavah s hrbtom in kolkom. Obeta se zanimiv dvoboj igralcev, ki znata na travi prikazati vrhunski tenis. Na sveto travo bo v četrtek zvečer stopil tudi Grigor Dimitrov, ki je lani prav v Wimbledonu zaradi poškodbe prsne mišice doživel eno največjih razočaranj kariere. Na igrišču številka ena ga čaka Čeh Jakub Menšik, eden najbolj nadarjenih mladih igralcev na svetu.

V tretji krog sta že napredovala peti in šesti nosilec Avstralec Alex De Minaur in Američan Taylor Fritz. Prav tako nista imela težkega dela, oba sta napredovala po treh nizih. Avstralec je bil boljši od Francoza Adriana Mannarina, Američan pa od rojaka Patricka Kypsona.

Britanske upe bo še nekaj časa ohranjal Arthur Fery, ki je v štirih nizih premagal Finca Otta Virtanena, presenetljivega zmagovalca dvoboja prvega kroga proti četrtemu nosilcu Američanu Benu Sheltonu.

Wimbledon, moški, 2. krog:



Rafael Jodar (Špa/23) - Pablo Carreno Busta (Špa) 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4;

Jan-Lennard Struff (Nem) - Brandon Nakashima (ZDA/28) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5), 6:7 (6), 7:6 (7);

Alex De Minaur (Avs/5) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:2, 6:2;

Arthur Fery (VBr) - Otto Virtanen (Fin) 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3;

Taylor Fritz (ZDA/6) - Patrick Kypson (ZDA) 6:2, 6:2, 7:5;

Alexander Zverev (Nem/2) - Valentin Royer (Fra) 6:1, 6:3, 7:6.