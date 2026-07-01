Novak Đoković pred velikim izzivom, Sinner zanesljiv

Tretji dan Wimbledona spet prinaša vrsto zanimivih dvobojev. Novak Đoković je pred velikim izzivom, saj ga bo na nasprotni strani čakal Stefanos Cicipas. Prvi nosilec turnirja, Jannik Sinner, je kljub padcu opravil s tekmecem v drugem krogu, Portugalca Nuna Borgesa je premagal s 7:6 (4), 7:6 (2) in 6:4.

Tretji dan teniškega turnirja v Wimbledonu prinaša zelo zanimiv dvoboj. Na osrednjem igrišču se bosta pomerila Novak Đoković in Stefanos Cicipas, ki sta v preteklosti že igrala na največjih turnirjih. Srb je dobil vse pomembne medsebojne dvoboje, medtem ko Grk še išče pravo samozavest na igrišču. Cicipas je imel v zadnjem letu veliko težav s poškodbo hrbta in naj bi celo razmišljal o koncu kariere. Zdaj pravi, da bolečin ni več.

Jannik Sinner je v treh nizih opravil s Portugalcem Nunom Borgesem. Foto: Reuters

Branilec lanskega naslova iz Wimbledona Jannik Sinner se je v uvodnem krogu pošteno namučil proti Srbu Miomirju Kecmanoviću in ga premagal po petih nizih, med dvobojem pa tudi nerodno padel. A to ni pustilo posledic, drugega portugalskega tekmeca je namreč Sinner odpravil v treh nizih.

Italijan je predvsem dobro igral v prelomnih trenutkih dvoboja, v dveh podaljšanih igrah mu Borges ni bil enakovreden, prav tako ne v ključnih trenutkih v tretjem nizu.

"V uvodnih dveh nizih sva oba odlično servirala. Na tovrstnih dvobojih nimaš veliko nadzora nad potekom igre, zato sem vesel, da sem zmagal," je po poltretji uri dolgem dvoboju dejal Sinner. Priznal je, da zaradi dolgega obračuna v prvem krogu ni imel veliko časa za trening. "Nekaj stvari moram še izboljšati v svoji igri in ujeti pravi tekmovalni ritem po daljši odsotnosti," je še dodal Sinner, ki si je po kolapsu v drugem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu proti Argentincu Juanu Manuelu Cerundolu odmeril daljši premor in do prihoda v Wimbledon sploh ni nastopil na nobenem turnirju.

Štiriindvajsetletnega Južnega Tirolca v naslednjem krogu čaka Američan Jenson Brooksby. Njegova uvodna tekmeca, Avstralec Aleksandar Vukic in Perujec Ignacio Buse, mu nista povzročila nobenih težav, oba je odpihnil v treh nizih.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov): 1. krog:

Flavio Cobolli (Ita/9) - Mariano Navone (Arg) 1:6, 7:6 (5), 6:3, 7:6 (8);

Alex Molan (Slk) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2; 2. krog:

Jenson Brooksby (ZDA) - Ignacio Buse (Per/31) 6:2, 6:2, 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol) - Sebastian Ofner (Avt) 7:6 (8), 6:4, 6:4;

Tommy Paul (ZDA/21) - Kwon Soonwoo (JKo) 6:3, 7:6 (4), 6:2;

Alejandro Davidovich (Špa/22) - Fabian Marozsan (Madž) 6:3, 6:0, 6:3;

Marton Fucsovics (Madž) - Learner Tien (ZDA/16) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (4), 6:3;

Jannik Sinner (Ita, 1) - Nuno Borges (Por) 7:6 (4), 7:6 (2) in 6:4 Zanimivi dvoboji:

Stefanos Cicipas (Grč) - Novak Đoković (Srb, 7)

Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Dino Prižmić (Hrv)

Daniel Merida (Špa) - Danil Medvedjev (Rus, 8)

Rafael Jodar (Špa, 23) - Pablo Carreño Busta (Špa)

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