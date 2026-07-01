Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
18.24

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Wimbledon Novak Đoković Jannik Sinner

Sreda, 1. 7. 2026, 18.24

8 minut

Wimbledon (ATP), 3. dan

Novak Đoković pred velikim izzivom, Sinner zanesljiv

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Tretji dan Wimbledona spet prinaša vrsto zanimivih dvobojev. Novak Đoković je pred velikim izzivom, saj ga bo na nasprotni strani čakal Stefanos Cicipas. Prvi nosilec turnirja, Jannik Sinner, je kljub padcu opravil s tekmecem v drugem krogu, Portugalca Nuna Borgesa je premagal s 7:6 (4), 7:6 (2) in 6:4.

Naomi Osaka
Sportal Osaka spet navdušila, Arina Sabalenka se je namučila z Američanko

Tretji dan teniškega turnirja v Wimbledonu prinaša zelo zanimiv dvoboj. Na osrednjem igrišču se bosta pomerila Novak Đoković in Stefanos Cicipas, ki sta v preteklosti že igrala na največjih turnirjih. Srb je dobil vse pomembne medsebojne dvoboje, medtem ko Grk še išče pravo samozavest na igrišču. Cicipas je imel v zadnjem letu veliko težav s poškodbo hrbta in naj bi celo razmišljal o koncu kariere. Zdaj pravi, da bolečin ni več.

Jannik Sinner je v treh nizih opravil s Portugalcem Nunom Borgesem. | Foto: Reuters Jannik Sinner je v treh nizih opravil s Portugalcem Nunom Borgesem. Foto: Reuters

Branilec lanskega naslova iz Wimbledona Jannik Sinner se je v uvodnem krogu pošteno namučil proti Srbu Miomirju Kecmanoviću in ga premagal po petih nizih, med dvobojem pa tudi nerodno padel. A to ni pustilo posledic, drugega portugalskega tekmeca je namreč Sinner odpravil v treh nizih.

Italijan je predvsem dobro igral v prelomnih trenutkih dvoboja, v dveh podaljšanih igrah mu Borges ni bil enakovreden, prav tako ne v ključnih trenutkih v tretjem nizu.

"V uvodnih dveh nizih sva oba odlično servirala. Na tovrstnih dvobojih nimaš veliko nadzora nad potekom igre, zato sem vesel, da sem zmagal," je po poltretji uri dolgem dvoboju dejal Sinner. Priznal je, da zaradi dolgega obračuna v prvem krogu ni imel veliko časa za trening. "Nekaj stvari moram še izboljšati v svoji igri in ujeti pravi tekmovalni ritem po daljši odsotnosti," je še dodal Sinner, ki si je po kolapsu v drugem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu proti Argentincu Juanu Manuelu Cerundolu odmeril daljši premor in do prihoda v Wimbledon sploh ni nastopil na nobenem turnirju.

Štiriindvajsetletnega Južnega Tirolca v naslednjem krogu čaka Američan Jenson Brooksby. Njegova uvodna tekmeca, Avstralec Aleksandar Vukic in Perujec Ignacio Buse, mu nista povzročila nobenih težav, oba je odpihnil v treh nizih.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):

1. krog:
Flavio Cobolli (Ita/9) - Mariano Navone (Arg) 1:6, 7:6 (5), 6:3, 7:6 (8);
Alex Molan (Slk) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2;

2. krog:
Jenson Brooksby (ZDA) - Ignacio Buse (Per/31) 6:2, 6:2, 6:3;
Hubert Hurkacz (Pol) - Sebastian Ofner (Avt) 7:6 (8), 6:4, 6:4;
Tommy Paul (ZDA/21) - Kwon Soonwoo (JKo) 6:3, 7:6 (4), 6:2;
Alejandro Davidovich (Špa/22) - Fabian Marozsan (Madž) 6:3, 6:0, 6:3;
Marton Fucsovics (Madž) - Learner Tien (ZDA/16) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (4), 6:3;
Jannik Sinner (Ita, 1) - Nuno Borges (Por) 7:6 (4), 7:6 (2) in 6:4

Zanimivi dvoboji:
Stefanos Cicipas (Grč) - Novak Đoković (Srb, 7)
Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Dino Prižmić (Hrv)
Daniel Merida (Špa) - Danil Medvedjev (Rus, 8)
Rafael Jodar (Špa, 23) - Pablo Carreño Busta (Špa)

Preberite še:

Wimbledon Stan Wawrinka
Sportal Zverev neprepričljiv, Wawrinka odigral zadnji dvoboj v Wimbledonu
Wimbledon Serena Williams
Sportal Konec za Veroniko Erjavec, Serena Williams dobila niz
nole_thumb
Sportal Nenavaden trenutek med dvobojem: Hočem vabilo na poroko
 
Wimbledon Novak Đoković Jannik Sinner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.