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Avtorji:
B. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
20.50

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Wimbledon Alexander Zverev Stan Wawrinka Matteo Berrettini tenis

Torek, 30. 6. 2026, 20.50

1 ura, 27 minut

Wimbledon (ATP), 2. dan

Čustven dan za Wawrinko, Zverev neprepričljivo v drugi krog

Avtorji:
B. B., STA

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Wimbledon Alexander Zverev | Alexander Zverev | Foto Reuters

Alexander Zverev

Foto: Reuters

Alexander Zverev, drugi nosilec letošnjega Wimbledona in zmagovalec OP Francije, se je prebil v drugi krog, a ne najbolj prepričljivo. Nepostavljeni Alexander Blockq mu je vzel en niz, dva pa je Nemec dobil šele po podaljšani igri. Letos bomo gledali tudi zadnji ples Stana Wawrinke, ki končuje svojo športno kariero.

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Alexander Zverev po zmagi na Rolandu Garrosu velja za enega glavnih favoritov tudi na sveti travi All England Cluba. Drugi nosilec se je v prvem krogu pomeril z Alexandrom Blockxom, proti kateremu je dobil že prejšnja medsebojna dvoboja. A v drugi krog se je prebil z manjšimi težavami. Na osrednjem igrišču je šele po slabih treh urah zlomil odpor Belgijca in zmagal s 6:4, 6:7, 7:6 in 7:6.

"Po zmagi na Roland Garrosu se še vedno počutim samozavestnega. Igrati na tukajšnjem centralnem igrišču je velika čast. V preteklosti sem imel v Wimbledonu precej težav, upam, da bom letos dosegel svoj najboljši rezultat," je po uvodni zmagi dejal Zverev, ki ga v naslednjem krogu čaka Francoz Valentin Royer. Od turnirja se je poslovil četrtopostavljeni Američan Ben Shelton, v petih nizih ga je premagal Finec Otto Virtanen

Poseben dvoboj nas čaka v torek zvečer med Italijanom Matteom Berrettinijem in Stanom Wawrinko. Švicar letos končuje bogato teniško kariero in zadnjič igra v Wimbledonu. Za Wawrinko je bil največji uspeh v Wimbledonu četrtfinale. Berrettini, ki je leta 2021 igral v finalu najbolj prestižnega turnirja, se po težavah s kolkom vrača na svojo najljubšo podlago. A vprašanje je, kako daleč se lahko prebije 30-letni teniški igralec. Šlo bo za dvoboj že dveh prekaljenih igralcev in obeta se prava teniška poslastica.

Wimbledon, moški, 1. krog:

Adrian Mannarino (Fra) - Titouan Droguet (Fra) 6:2, 6:4, 6:1;
Kamil Majchrzak (Pol) - Alejandro Tabilo (Čil/30) 6:3, 7:5, 7:5;
Yannick Hanfmann (Nem) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:7 (6), 7:6 (9), 6:2, 6:3;
Jaime Faria (Por) - Sho Shimabukuro (Jap) 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:3;
Valentin Royer (Fra) - Harry Wendelken (VBr) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3;
Brandon Nakashima (ZDA/28) - Jack Pinnington Jones (VBr) 6:3, 7:6 (5), 7:5;
Jesper de Jong (Niz) - Rinky Hijikata (Avs) 7:6 (4), 3:6, 5:7, 6:4, 6:3;
Alex De Minaur (Avs/5) - Roman Burruchaga (Arg) 7:6 (5), 6:1, 6:0;
Zachary Svajda (ZDA) - Pablo Llamas (Špa) 6:1, 6:2, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/6) - Dušan Lajović (Srb) 6:3, 6:4, 6:3;
Quentin Halys (Fra) - Matteo Arnaldi (Ita/32) 3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:3;
Arthur Fery (VBr) - Damir Džumhur (BiH) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1;
Gabriel Diallo (Kan) - Benjamin Bonzi (Fra) 1:6, 4:6, 7:6 (5), 6:3, 3:1 - predaja
Kyrian Jacquet (Fra) - Vilius Gaubas (Lit) 6:3, 6:4, 7:6 (2);
Jacob Fearnley (VBr) - Alex Michelsen (ZDA) 3:6, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2;
Jaume Munar (Špa) - Francisco Cerundolo (Arg/18) 6:1, 6:4, 6:3;
Karen Hačanov (Rus/19) - Billy Harris (VBr) 6:3, 5:7, 6:3, 6:3;
Otto Virtanen (Fin) - Ben Shelton (ZDA/4) 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9);
Aleksander Bublik (Kaz/10) - Thanasi Kokkinakis (Avs) 4:6, 6:3, 6:7 (10), 6:3, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Alexander Blockx (Bel) 6:4, 6:7 (8), 7:6 (5), 7:6 (0);
 
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