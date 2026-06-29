Sabalenka proti Srbkinji, slovo finalistke OP Francija

Prva igralka sveta Arina Sabalenka bo v ponedeljek začela pohod proti svoji prvi wimbledonski lovoriki. Domači gledalci so upali, da bodo navijali za Emmo Raducanu, a je ta zaradi poškodbe odpovedala nastop.

Belorusinja se bo v uvodnem krogu pomerila s Srbkinjo Teodoro Kostović. Po bolečem porazu na Roland Garrosu je priznala, da je poiskala pomoč športnega psihologa, pred Wimbledonom pa se zdi, da je spet samozavestna. Sabalenka je velika favoritinja tega dvoboja.

Med presenečenji prvega dne velja izpostaviti poraz finalistke Roland Garrosa Poljakinje Maje Chwalinske, ki ni bila kos Tajki Mananchayi Sawangkaew (2:6, 7:5, 6:2), od višje postavljenih igralk pa sta se v nadaljevanje uvrstili Američanka Jessica Pegula in Japonka Naomi Osaka.

Wimbledon (WTA), 1. dan Belinda Bencic (Švi/11) - Mika Stojsavljevic (VBr) 6:2, 6:1;

Iva Jovic (ZDA/16) - Jaqueline Cristian (Rom) 7:6 (1), 6:0;

Sara Sorribes Tormo (Špa) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:2, 6:3;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Darja Vidmanova (Češ) 7:5, 6:3;

Mananchaya Sawangkaew (Taj) - Maja Chwalinska (Pol/20) 2:6, 7:5, 6:2;

Wang Xinyu (Kit) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:3, 2:6, 6:2;

Zeynep Sönmez (Tur) - Ann Li (ZDA/28) 7:5, 1:6, 6:4;

Jelena Ostapenko (Lat) - Harriet Dart (VBr) 6:3, 3:6, 6:4;

Tatjana Maria (Nem) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 6:4;

Zhang Shuai (Kit) - Bianca Andreescu (Kan) 7:6 (3), 7:6 (6);

Alycia Parks (ZDA) - Alicia Dudeney (VBr) 6:3, 6:3;

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