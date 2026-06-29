Slabe novice: Raducanu zaradi poškodbe odpovedala Wimbledon

Britanka Emma Raducanu je zaradi stresnega zloma v spodnjem delu desne noge odpovedala nastop na domačem grand slamu v Wimbledonu. Britanska številka ena na teniški lestvici je leta 2021 zmagala na odprtem prvenstvu ZDA.

Triindvajsetletnica, ki je 30. nosilka, bi sicer danes igrala proti Hrvatici Antoniji Ružić.

"Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi prišla na igrišče, a po zadnjem ultrazvoku nocoj se je težava, s katero sem se spopadala, razvila v stresni zlom," je pozno v nedeljo sporočila Raducanu.

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