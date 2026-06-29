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Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
7.00

Osveženo pred

39 minut

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Emma Raducanu Wimbledon poškodba

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 7.00

39 minut

Slabe novice: Raducanu zaradi poškodbe odpovedala Wimbledon

Avtorji:
A. T. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Emma Raducanu | Emma Raducanu je zaradi pokodbe morala odpovedati nastop na domačem grand slamu v Wimbledonu. | Foto Reuters

Emma Raducanu je zaradi pokodbe morala odpovedati nastop na domačem grand slamu v Wimbledonu.

Foto: Reuters

Britanka Emma Raducanu je zaradi stresnega zloma v spodnjem delu desne noge odpovedala nastop na domačem grand slamu v Wimbledonu. Britanska številka ena na teniški lestvici je leta 2021 zmagala na odprtem prvenstvu ZDA.

Triindvajsetletnica, ki je 30. nosilka, bi sicer danes igrala proti Hrvatici Antoniji Ružić.

emma | Foto:

"Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi prišla na igrišče, a po zadnjem ultrazvoku nocoj se je težava, s katero sem se spopadala, razvila v stresni zlom," je pozno v nedeljo sporočila Raducanu.

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