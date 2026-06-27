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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
10.26

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Wimbledon Veronika Erjavec Žiga Šeško Jannik Sinner Novak Đoković Serena Williams Iga Swiatek

Sobota, 27. 6. 2026, 10.26

9 minut

Wimbledon

Letos bo nekaj posebnega

Avtorji:
B. B., STA

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Serena Williams | Kaj lahko ob povratku naredi 44-letna Serena Williams. | Foto Guliverimage

Kaj lahko ob povratku naredi 44-letna Serena Williams.

Foto: Guliverimage

Letošnji Wimbledon bo nekaj posebnega. V ospredju bosta teniški legendi. V tekmovalne arene se bo po štiriletnem premoru vrnila Serena Williams, 39-letni Novak Đoković pa bo imel v odsotnosti Carlosa Alcaraza idealno priložnost za 25. grand slam naslov. Slovenijo bosta zastopala Veronika Erjavec in Žiga Šeško. Turnir se bo začel v ponedeljek.

Vrnitev zmagovalke 23 največjih turnirjev je osrednja zgodba 139. izvedbe v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v Wimbledonu. Serena Williams, mama dveh deklic, starih devet in tri leta, je dobila povabilo organizatorja in se bo preizkusila tudi s sestro Venus v dvojicah.

Sereno čaka 24 let mlajša nasprotnica

Pred prihodom v Wimbledon je Serena Williams odigrala le dva dvoboja dvojic, med posameznicami pa je nazadnje nastopila 2022 na OP ZDA. Njeni začetni udarci so še vedno nevarni, gibanje na terenu pa je primerno letom in vadbi, so zapisali poročevalci s pripravljalnih travnatih turnirjev v Londonu in Berlinu.

Kot je povedala Američanka, je lopar vzela nazaj v roko zgolj zaradi tega, da jo na igrišču vidita njeni hčerki, Alexis Olympia in Adira River. V prvem krogu jo bosta lahko opazovali proti 24 let mlajši Avstralki Mayi Joint, 53. na lestvici WTA, ki pred Wimbledonom ni dobila dvoboja na travi.

Veronika Erjavec se je lani na sveti travi prebila do drugega kroga. | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec se je lani na sveti travi prebila do drugega kroga. Foto: Guliverimage

Veroniko Erjavec čaka kvalifikantka

Z Joint se bo v prvem krogu med dvojicami pomerila tudi najboljša slovenska igralka, 26-letna Erjavec, 87. na jakostni lestvici WTA med posameznicami in 90. med dvojicami. Ljubljančanka, ki jo v uvodnem krogu med posameznicami čaka francoska kvalifikantka Leolia Jeanjean (133.), bo v parih moči po vsej verjetnosti združila s Hrvatico Petro Marčinko.

Slednja je morala namreč v petek zaradi poškodbe trebušne mišice predati polfinalni obračun v Eastbournu, za zdaj pa ni jasno, kako huda je njena poškodba.

Pri ženskah bo naslov branila Poljakinja Iga Swiatek, ki je lani v finalu premagala Amando Anisimovo s 6:0, 6:0, v moški konkurenci pa Italijan Jannik Sinner, ki je od stresnega izpada v Parizu odigral le en ekshibicijski dvoboj na travi.

Bo Italijan tokrat zdržal?

Sinner je brez dvoma glavni favorit za naslov, vendar bo moral paziti, da se mu ne ponovi izčrpanost zaradi vročine, zaradi katere je izgubil dvoboj drugega kroga v Rolandu Garrosu, čeprav je bil le štiri točke oddaljen od zmage, ali pa slab dan kot lani v Wimbledonu proti Grigorju Dimitrovu. Tedaj ga je poškodba Bolgara, ki je vodil z 2:0 v nizih, čudežno rešila in na koncu pripeljala do prvega naslova v Wimbledonu.

Đokovića v prvem krogu čaka Kitajec. | Foto: Guliverimage Đokovića v prvem krogu čaka Kitajec. Foto: Guliverimage Kaj lahko naredi Đoković?

Sinner je lani v finalu s 3:1 premagal Carlosa Alcaraza, v polfinalu pa s 3:0 Novaka Đokovića, ki že od OP ZDA 2023 lovi rekordni in zgodovinski 25. naslov na grand slamih. Bolj ugodnega trenutka do zdaj Novak Đoković še ni imel. Wimbledon je njegovo najljubše prizorišče, kjer je osvojil sedem lovorik, hkrati pa bo letos zaradi poškodbe zapestja manjkal Španec Carlos Alcaraz. Pohod do zgodovinskega dosežka, s katerim bi Đoković prehitel 24 grand slam naslovov Avstralke Margaret Court, bo začel proti Kitajcu Wu Yibingu.

Žiga Šeško bo dober rezultat lovil med mladinci. | Foto: Ana Kovač Žiga Šeško bo dober rezultat lovil med mladinci. Foto: Ana Kovač

Lani do četrtfinala, kako daleč lahko pride letos?

V mladinski konkurenci se bo preizkusil 17-letni Žiga Šeško, trenutno četrti mladinec na svetu. Hrastničan je februarja osvojil Australian Open, v Parizu pa je končal v četrtfinalu. Prvič je nase opozoril prav lani v Wimbledonu, kjer se je do četrtfinala prebil s skalpom prvega mladinca sveta.

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