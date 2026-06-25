Nekateri najboljši teniški igralci in igralke sveta bodo med letošnjim Wimbledonom nadaljevali protest zaradi prenizkega deleža denarnih nagrad. Pravzaprav bodo svoj protest zaostrili, medtem ko so organizatorji nad njihovo potezo razočarani.

Najboljši igralci in igralke želijo doseči, da bi prejeli večji delež prihodkov turnirjev za grand slam. Trenutno na Wimbledonu igralcem pripada približno 14,4 odstotka vseh prihodkov turnirja, sami pa zahtevajo, da bi se ta delež zvišal na 16 odstotkov.

Arina Sabalenka je ena najbolj glasnih pri protestih. Foto: Guliverimage

V Wimbledonu bodo še zaostrili protest

Zapletati se je začelo že pred letošnjim OP Francije, ko so nekateri igralci na medijski dan svoje obveznosti omejili le na 15 minut. Prav tako niso dajali izjav medijskim hišam, ki imajo plačane pravice za prenos turnirja.

"Zdi se mi, da bistvo vsega tega nisem jaz. Gre za igralce in igralke, ki so nižje na lestvici in imajo velike težave. S takšnim deležem zaslužka, kot ga trenutno prejemamo, v teniškem svetu ni lahko živeti. Kot številka ena pa čutim, da se moram postaviti zanje in se boriti za te igralce," je v Parizu povedala Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta.

V Wimbledonu pa bodo protest še zaostrili. Ne bodo ga omejili le na dan pred začetkom turnirja, ampak ga bodo nadaljevali ves prvi teden turnirja, se pravi od 29. junija do 5. julija. To pomeni, da bodo igralci in igralke tudi po svojih dvobojih opravili le najnujnejše medijske obveznosti, medtem ko za dodatne izjave ne bodo na voljo.

Organizatorji Wimbledona so nad napovedano potezo igralcev izrazili razočaranje. Foto: Reuters Igralci menijo, da še ni dovolj

Organizatorji Wimbledona so se skušali protestu izogniti in po pogovorih s predstavniki igralcev napovedali rekordno 20-odstotno povečanje nagradnega sklada, ki letos znaša 64,2 milijona funtov (74 milijonov evrov). Igralci so to potezo pozdravili, vendar še vedno menijo, da to ni dovolj. Po njihovem izračunu bi moral nagradni sklad znašati približno 71 milijonov funtov (82 milijonov evrov), da bi igralci prejeli želeni 16-odstotni delež vseh prihodkov turnirja. Organizatorji Wimbledona so nad napovedano potezo igralcev izrazili razočaranje.

Zmagovalca letošnjega Wimbledona bosta prejela ček v višini 3,6 milijona funtov (4,1 milijona evrov), poraženci prvega kroga pa bodo dobili 80 tisoč funtov (93 tisoč evrov). Kljub rekordnemu nagradnemu skladu je ta po izračunih igralcev še vedno približno sedem milijonov funtov nižji od zneska, ki bi ustrezal njihovim zahtevam.

Novak Đoković ni vključen v protest. Foto: Guliverimage

Đoković tudi tokrat ni del te zgodbe

Tako kot v Parizu tudi v Wimbledonu del te zgodbe ni Novak Đoković, eden najboljših igralcev vseh časov. Srbski teniški igralec se je v preteklosti že boril za igralce, ko je bil soustanovitelj združenja PTPA (Professional Tennis Players Association, op. p.). Letos pa je sporočil, da se popolnoma umika iz združenja PTPA, saj ni bil več zadovoljen s transparentnostjo, upravljanjem organizacije in načinom, kako so bili predstavljeni njegovo ime in njegova stališča.

"Nisem del tega. Tega res ne morem komentirati. Še naprej se bom zavzemal za pravice igralcev, tako kot sem se do zdaj, in ne samo za najboljše igralce, ampak tudi za tiste, ki so nižje na lestvici. Ne sprejemam odločitev in pri tem ne sodelujem, samo nadaljujem svoje delo kot do zdaj," je pred časom povedal 39-letni Beograjčan.

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