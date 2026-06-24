Pred dnevi je v javnost prišla informacija, da je Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, mastno zaračunaval svoje trenerske usluge Novaku Đokoviću. Na vse te govorice se je odzval tudi Škot. Kaj je povedal?

Novak Đoković in Andy Murray Foto: Reuters

Novo sodelovanje med Jackom Draperjem in Andyjem Murrayjem je v teniških krogih vzbudilo veliko zanimanja, saj vemo, da je pred tem Murray nekaj časa sodeloval z Novakom Đokovićem, enim najboljših igralcev vseh časov. Ob tem pa so se začela pojavljati namigovanja, da naj bi imel Murray zelo visoko ceno za trenerske usluge.

O sodelovanju sta v oddaji "Sans Filet" na Winamax TV govorila francoska novinarja Benoit Maylin in Frederic Verdier. In prav slednji je izjavil, da so Murrayjevi honorarji astronomski.

"Poznam Murrayjeve tarife in te so naravnost astronomske," je dejal francoski novinar in nato razkril tudi dejanske številke, ko je Murray sodeloval z Đokovićem. "Ko je treniral Đokovića, je šlo za deset tednov dela po 100 tisoč dolarjev (88 tisoč evrov) na teden. To pomeni milijon dolarjev (880 tisoč evrov) za deset tednov," je povedal in s tem dvignil veliko prahu tudi na družbenih omrežjih. Seveda gre vse to za neuradne informacije.

Foto: Reuters

Med petimi največjimi lažmi

Kmalu zatem je stvari na svoje mesto postavil glavni akter te zgodbe, Andy Murray. Ta je vse navedbe odločno zanikal. "V vseh teh letih sem prebral že veliko laži, a ta je zagotovo med petimi največjimi," je Murray zapisal v komentarju pod objavo.

Murray je svojo trenersko pot začel novembra 2024, ko se je pridružil Đokovićevi ekipi. Sodelovanje je v teniški javnosti vzbudilo ogromno zanimanja, vendar je trajalo le približno šest mesecev. Po koncu sodelovanja z Đokovićem se je Murray pridružil Draperjevi ekipi. Britanec namreč poskuša pred začetkom Wimbledona najti pravo formo, potem ko se je soočal s poškodbo kolena.

Andy Murray leta 2013, ko je zmagal Wimbledon. Foto: Guliverimage

Leta 2013 je pisal novo zgodovino

Andy Murray je v svoji karieri osvojil tri turnirje za grand slam, od tega dva na sveti travi v Wimbledonu. Leta 2013 je po 77 letih in Fredu Perryju postal prvi Britanec z osvojeno lovoriko Wimbledona. Takrat je v finalu premagal Novaka Đokovića.

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