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Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
18.35

Osveženo pred

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Natisni članek
Naomi Osaka teniški globus Marketa Vondroušova Wimbledon

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 18.35

50 minut

Teniški globus, 22. junij

Nekdanja zmagovalka Wimbledona suspendirana, ker je zavrnila testiranje

Avtor:
STA

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Wimbledon Marketa Vondroušova | Marketa Vondroušova | Foto Reuters

Marketa Vondroušova

Foto: Reuters

V teniškem svetu odmeva novica, da je bila nekdanja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Marketa Vondroušova, suspendirana za štiri leta, ker je zavrnila dopinško testiranje. Naomi Osaka je medtem na turnirju v Bad Homburgu v prvem krogu ugnala Poljakinjo Magdaleno Frech.

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Češka teniška igralka Marketa Vondroušova decembra 2025 ni oddala vzorca, potem ko jo je uradnik za dopinško kontrolo obvestil o testiranju izven tekmovanj. Kontrolo so skušali opraviti na njenem domu, a je igralka test zavrnila.

Šestindvajsetletnica, ki je v Wimbledonu zmagala leta 2023, je dejala, da sta ob skrbi za svojo varnost na njeno odločitev vplivali še stres in psihične težave.

Vondroušova, ki se ji bo prepoved iztekla 21. junija 2030, je v karieri osvojila tri turnirske naslove in bila prva nepostavljena igralka z zmago med posameznicami v Wimbledonu.

Leta 2019 je igrala tudi v finalu odprtega prvenstva Francije, na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu pa je osvojila srebro. Na lestvici WTA je bila najvišje na šestem mestu. V tej sezoni je na turneji WTA odigrala le dva dvoboja.

Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):

- 1. krog:
Ethan Quinn (ZDA) - Valentin Royer (Fra) 6:4, 6:3;
Abedalah Šelbajh (Jor) - Corentin Moutet (Fra/6) 7:5, 6:4;
Jan-Lennard Struff (Nem) - Martín Landaluce (Špa) 6:3, 1:6, 7:5;
Fabian Marozsan (Mad) - Alex Molčan (Slk) 2:6, 7:6 (10), 7:6 (5);

Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):

- 1. krog:
Gabriel Diallo (Kan) - Terence Atmane (Fra) 6:7 (7), 6:4, 7:5;
Jack Pinnington Jones (VBr) - Marco Trungelliti (Arg) 5:7, 6:3, 7:5;
Jack Draper (VBr) - Marcos Giron (ZDA/5) 6:4, 7:6 (5);

Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

- 1. krog:
Anhelina Kalinina (Ukr) - Darja Snigur (Ukr) 7:6 (1), 7:5;
Tereza Valentova (Češ) - Hannah Klugman (VBr) 7:5, 5:7, 7:5;
Emiliana Arango (Kol) - Maya Joint (Avs) 7:6 (2), 6:4;
Petra Marčinko (Hrv) - Antonia Ružić (Hrv) 7:6 (6), 4:6, 7:6 (4);

Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov:

- 1. krog:
Clara Tauson (Dan) - Diana Šnajder (Rus/7) 6:4, 6:4;
Xinyu Wang (Kit) - Renata Zarazua (Meh) 6:1, 6:2;
Naomi Osaka (Jap/6) - Magdalena Frech (Pol) 6:4, 6:1;
Ana Kalinska (Rus) - Sinja Kraus (Avt) 6:4, 6:1;
Zheng Qinwen (Kit) - Solana Sierra (Arg) 7:5, 4:6, 6:4.

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