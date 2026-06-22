Nekdanja zmagovalka Wimbledona suspendirana, ker je zavrnila testiranje

V teniškem svetu odmeva novica, da je bila nekdanja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Marketa Vondroušova, suspendirana za štiri leta, ker je zavrnila dopinško testiranje. Naomi Osaka je medtem na turnirju v Bad Homburgu v prvem krogu ugnala Poljakinjo Magdaleno Frech.

Češka teniška igralka Marketa Vondroušova decembra 2025 ni oddala vzorca, potem ko jo je uradnik za dopinško kontrolo obvestil o testiranju izven tekmovanj. Kontrolo so skušali opraviti na njenem domu, a je igralka test zavrnila.

Šestindvajsetletnica, ki je v Wimbledonu zmagala leta 2023, je dejala, da sta ob skrbi za svojo varnost na njeno odločitev vplivali še stres in psihične težave.

Vondroušova, ki se ji bo prepoved iztekla 21. junija 2030, je v karieri osvojila tri turnirske naslove in bila prva nepostavljena igralka z zmago med posameznicami v Wimbledonu.

Leta 2019 je igrala tudi v finalu odprtega prvenstva Francije, na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu pa je osvojila srebro. Na lestvici WTA je bila najvišje na šestem mestu. V tej sezoni je na turneji WTA odigrala le dva dvoboja.