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Teniški globus, 23. junij
Hitro wimbledonsko slovo Tamare Zidanšek in Polone Hercog
Teniške igralke in igralci se na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pripravljajo na tretji grand slam sezone, ki se bo v Wimbledonu začel 29. junija. V prvem krogu kvalifikacij sta izpadli obe slovenski predstavnici, Tamara Zidanšek, ki jo je v dveh nizih, s 6:2 in 7:5, izločila 263. igralka sveta, Kitajka Zhuoxuan Bai, ter veteranka Polona Hercog, ki je priznala premoč Kanadčanki Bianci Andreescu (4:6. 2:6).
Tako Tamara Zidanšek kot Polona Hercog sta kvalifikacijska dvoboja izgubili brez dobljenega niza. Razočarana je lahko predvsem Zidanšek, ki je prvi niz izgubila z 2:6, v drugem pa vodila že s 5:1, a nato izgubila šest iger zapovrstjo.
Veteranka Hercog je bila Kanadčanki enakovredna do izida 4:4, nato pa je izgubila servis ter prvi niz s 4:6. V drugem nizu si je Andreescu odločilno prednost priborila še prej, niz pa dobila s 6:2.
Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
V prvem krogu turnirja WTA 250 v Eastbournu so se poslovile tri nosilke, med njimi tudi prva, Italijanka Jasmine Paolini. To je gladko s 6:4 in 6:3 izločila nepostavljena Nemka Tatjana Maria. Peta in šesta nosilka, Nemka Laura Siegemund in Indonezijka Janice Tjen, sta svojima tekmicama nudili nekaj več odpora. V Bad Homburgu je bil prvi krog usoden za petopostavljeno Čehinjo Lindo Noskovo, medtem ko se je šesta nosilka, Japonka Naomi Osaka, že prebila v četrtfinale.
Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):
1. krog:
Vit Kopriva (Češ) – Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:4
Grigor Dimitrov (Bol) – Marc Polmans (Avs) 6:1, 7:6 (3)
2. krog:
Fabian Marozsan (Hun) – Alejandro Tabilo (Čil/4) 6:2, 6:3
Nuno Borges (Por) – Lennard Struff Jan (Nem) 6:4, 7:5
Miomir Kecmanović (Srb) – Lorenzo Sonego (Ita) 2:6, 7:6 (4)
Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):
1. krog:
Jenson Brooksby (ZDA) – Aleksandar Vukic (Avs) 7:5, 6:1
Agustin Tirante Thiago (Arg) – Hamish Stewart (VBr) 7:5, 6:2
Giles Hussey (VBr) – Matteo Arnaldi (Ita) 6:4, 6:2
Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):
1. krog:
Jessica Bouzas Maneiro (Špa) – Alicia Dudeney (VBr) 6:0, 6:3
Catherine McNally (ZDA) – Janice Tjen (Ino/6) 7:5, 6:7 (5), 6:3
Tatjana Maria (Nem) – Jasmine Paolini (Ita/1) 6:4, 6:3
Anastazija Zaharova (Rus) – Julija Starodubceva (Ukr) 6:4, 3:6, 6:3
Sara Bejlek (Češ) – Laura Siegemund (Nem/5) 3:6, 7:6 (2), 7:6 (3)
Madison Keys (ZDA/2) – Talia Gibson (Avs) 6:4, 6:4
Panna Udvardy (Hun) – Anna Bondar (Hun) 7:6 (4), 3:2 – predaja
Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):
1. krog:
Emma Navarro (ZDA) – Eva Lys (Nem) 7:6 (6), 6:3
Jekaterina Aleksandrova (Rus) – Ann Li (ZDA) 6:1, 6:7 (5), 6:1
Gabriela Elena Ruse (Rom) – Linda Noskova (Češ/5) 6:1, 6:3
2. krog:
Xinyu Wang (Kit) – Leylah Fernandez (Kan) 6:3, 6:4
Naomi Osaka (Jap/6) – Elise Mertens (Bel) 6:3, 6:3