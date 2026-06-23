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Avtor:
S. K.

Torek,
23. 6. 2026,
17.47

Osveženo pred

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Natisni članek
teniški globus Wimbledon Tamara Zidanšek Polona Hercog

Torek, 23. 6. 2026, 17.47

52 minut

Teniški globus, 23. junij

Hitro wimbledonsko slovo Tamare Zidanšek in Polone Hercog

Avtor:
S. K.

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Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek je že sklenila kvalifikacije za Wimbledon. | Foto Guliverimage

Tamara Zidanšek je že sklenila kvalifikacije za Wimbledon.

Foto: Guliverimage

Teniške igralke in igralci se na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pripravljajo na tretji grand slam sezone, ki se bo v Wimbledonu začel 29. junija. V prvem krogu kvalifikacij sta izpadli obe slovenski predstavnici, Tamara Zidanšek, ki jo je v dveh nizih, s 6:2 in 7:5, izločila 263. igralka sveta, Kitajka Zhuoxuan Bai, ter veteranka Polona Hercog, ki je priznala premoč Kanadčanki Bianci Andreescu (4:6. 2:6).

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Tako Tamara Zidanšek kot Polona Hercog sta kvalifikacijska dvoboja izgubili brez dobljenega niza. Razočarana je lahko predvsem Zidanšek, ki je prvi niz izgubila z 2:6, v drugem pa vodila že s 5:1, a nato izgubila šest iger zapovrstjo.

Veteranka Hercog je bila Kanadčanki enakovredna do izida 4:4, nato pa je izgubila servis ter prvi niz s 4:6. V drugem nizu si je Andreescu odločilno prednost priborila še prej, niz pa dobila s 6:2.

Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.

V prvem krogu turnirja WTA 250 v Eastbournu so se poslovile tri nosilke, med njimi tudi prva, Italijanka Jasmine Paolini. To je gladko s 6:4 in 6:3 izločila nepostavljena Nemka Tatjana Maria. Peta in šesta nosilka, Nemka Laura Siegemund in Indonezijka Janice Tjen, sta svojima tekmicama nudili nekaj več odpora. V Bad Homburgu je bil prvi krog usoden za petopostavljeno Čehinjo Lindo Noskovo, medtem ko se je šesta nosilka, Japonka Naomi Osaka, že prebila v četrtfinale.

Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):

1. krog:
Vit Kopriva (Češ) – Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:4
Grigor Dimitrov (Bol) – Marc Polmans (Avs) 6:1, 7:6 (3)

2. krog:
Fabian Marozsan (Hun) – Alejandro Tabilo (Čil/4) 6:2, 6:3
Nuno Borges (Por) – Lennard Struff Jan (Nem) 6:4, 7:5
Miomir Kecmanović (Srb) – Lorenzo Sonego (Ita) 2:6, 7:6 (4)

Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):

1. krog:
Jenson Brooksby (ZDA) – Aleksandar Vukic (Avs) 7:5, 6:1
Agustin Tirante Thiago (Arg) – Hamish Stewart (VBr) 7:5, 6:2
Giles Hussey (VBr) – Matteo Arnaldi (Ita) 6:4, 6:2

Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

1. krog:
Jessica Bouzas Maneiro (Špa) – Alicia Dudeney (VBr) 6:0, 6:3
Catherine McNally (ZDA) – Janice Tjen (Ino/6) 7:5, 6:7 (5), 6:3
Tatjana Maria (Nem) – Jasmine Paolini (Ita/1) 6:4, 6:3
Anastazija Zaharova (Rus) – Julija Starodubceva (Ukr) 6:4, 3:6, 6:3
Sara Bejlek (Češ) – Laura Siegemund (Nem/5) 3:6, 7:6 (2), 7:6 (3)
Madison Keys (ZDA/2) – Talia Gibson (Avs) 6:4, 6:4
Panna Udvardy (Hun) – Anna Bondar (Hun) 7:6 (4), 3:2 – predaja

Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):

1. krog:
Emma Navarro (ZDA) – Eva Lys (Nem) 7:6 (6), 6:3
Jekaterina Aleksandrova (Rus) – Ann Li (ZDA) 6:1, 6:7 (5), 6:1
Gabriela Elena Ruse (Rom) – Linda Noskova (Češ/5) 6:1, 6:3

2. krog:
Xinyu Wang (Kit) – Leylah Fernandez (Kan) 6:3, 6:4
Naomi Osaka (Jap/6) – Elise Mertens (Bel) 6:3, 6:3

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