Hitro wimbledonsko slovo Tamare Zidanšek in Polone Hercog

Teniške igralke in igralci se na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pripravljajo na tretji grand slam sezone, ki se bo v Wimbledonu začel 29. junija. V prvem krogu kvalifikacij sta izpadli obe slovenski predstavnici, Tamara Zidanšek, ki jo je v dveh nizih, s 6:2 in 7:5, izločila 263. igralka sveta, Kitajka Zhuoxuan Bai, ter veteranka Polona Hercog, ki je priznala premoč Kanadčanki Bianci Andreescu (4:6. 2:6).

Tako Tamara Zidanšek kot Polona Hercog sta kvalifikacijska dvoboja izgubili brez dobljenega niza. Razočarana je lahko predvsem Zidanšek, ki je prvi niz izgubila z 2:6, v drugem pa vodila že s 5:1, a nato izgubila šest iger zapovrstjo.

Veteranka Hercog je bila Kanadčanki enakovredna do izida 4:4, nato pa je izgubila servis ter prvi niz s 4:6. V drugem nizu si je Andreescu odločilno prednost priborila še prej, niz pa dobila s 6:2.

Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.

V prvem krogu turnirja WTA 250 v Eastbournu so se poslovile tri nosilke, med njimi tudi prva, Italijanka Jasmine Paolini. To je gladko s 6:4 in 6:3 izločila nepostavljena Nemka Tatjana Maria. Peta in šesta nosilka, Nemka Laura Siegemund in Indonezijka Janice Tjen, sta svojima tekmicama nudili nekaj več odpora. V Bad Homburgu je bil prvi krog usoden za petopostavljeno Čehinjo Lindo Noskovo, medtem ko se je šesta nosilka, Japonka Naomi Osaka, že prebila v četrtfinale.