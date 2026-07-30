Novak Đoković razkril, kdaj se vrača

Nekdanja številka ena svetovnega tenisa, Srb Novak Đoković, je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju, skoraj mesec po tem, ko je v polfinalu Wimbledona izpadel po porazu proti Janniku Sinnerju.

Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. "Zelo sem vesel, da lahko naznanim, da bom letos prvič po letu 2023 nastopil v Cincinnatiju," je Novak Đoković sporočil na družbenih omrežjih turnirja.

"Tistega leta sem igral v enem izmed treh najboljših finalov v karieri. Resnično se veselim vrnitve, vnovičnega igranja pred vami in srečanja z navijači z vsega sveta. Se vidimo kmalu," je zapisal Srb, trenutno peti igralec sveta.

Na turnirju bosta nastopila tudi Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev, zaenkrat pa nastopa ni odpovedal niti Španec Carlos Alcaraz, ki že od aprila zdravi poškodbo zapestja.

Za vse bo to pripravljalni turnir za zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta, Đoković bo na njem spet lovil 25. naslov na enem izmed štirih največjih turnirjev.