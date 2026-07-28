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Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
28. 7. 2026,
12.08

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Novak Đoković Arina Sabalenka OP ZDA US Open

Torek, 28. 7. 2026, 12.08

29 minut

Nole in Sabalenka skupaj v ZDA

Najbolj zvezdniški par v svetu tenisa: Đoković združil moči z najboljšo

Avtorji:
Ž. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Novak Đoković, Arina Sabalenka | Đoković in Sabalenka bosta v ZDA združila moči. | Foto Guliverimage

Đoković in Sabalenka bosta v ZDA združila moči.

Foto: Guliverimage

Srbska teniški as Novak Đoković in aktualna številka ena ženskega tenisa, Belorusinja Arina Sabalenka, sta na čelu seznama prijavljenih parov za tekmovanje mešanih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Za tekmovanje parov se medtem nista prijavila vodilni igralec sveta Jannik Sinner in drugouvrščeni Carlos Alcaraz.

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Turnir dvojic je bil lani temeljito prenovljen. Reforme so vključevale krajši sistem točkovanja v uvodnih krogih in nov termin, ki poteka v dveh dneh pred začetkom glavnega dela turnirja posameznikov, s čimer so želeli spodbuditi najboljše igralce k sodelovanju. Italijanska specialista za dvojice, Sara Errani in Andrea Vavassori, ki sta bila do sprememb kritična, bosta branila naslov, ki jima je lani prinesel ček v vrednosti milijona dolarjev.

Za največ vznemirjenja med ljubitelji tenisa sta poskrbela 39-letni Novak Đoković in 28-letna Arina Sabalenka, ki bosta med prvimi šestimi pari, izbranimi na podlagi svetovne lestvice, ko se bo 17. avgusta iztekel rok za prijave za četrti in hkrati zadnji grand slam v sezoni.

Wimbledonski zmagovalec Jannik Sinner, ki lani na OP ZDA ni nastopil v konkurenci mešanih dvojic, pred zadnjim turnirjem za veliki slam v sezoni daje prednost svojemu zdravju in bo izpustil tudi odprto prvenstvo Kanade med 2. in 13. avgustom.

Carlos Alcaraz, ki je lani nastopil z Emmo Raducanu, okreva po poškodbi zapestja, zaradi katere je moral izpustiti tako odprto prvenstvo Francije kot Wimbledon.

Osem dvojic bo prejelo posebno povabilo, njihova imena bodo znana naknadno. Dve si bosta mesto v glavnem delu turnirja zagotovili prek kvalifikacij, kjer bo prav tako nastopilo osem parov, tekmovanje pa bo potekalo od 24. avgusta. Dvodnevni glavni turnir se bo začel 25. avgusta, pet dni pred začetkom tekmovanj v posamični konkurenci za moške in ženske.

Novak Đoković, Jannik Sinner
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Novak Đoković Arina Sabalenka OP ZDA US Open
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