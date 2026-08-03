Sinner ostaja na vrhu najboljših tenisačev sveta

Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom - Španec Carlos Alcaraz je napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Alexandra Zvereva. Uvrstitev je izboljšal tudi najboljši Slovenec Bor Artnak in je zdaj na 460. mestu.

Medtem ko Jannik Sinner s 13.450 točkami ohranja ogromno prednost pred zasledovalci, je boj za drugo mesto izjemno tesen. Alcaraz ima po novem 8160 točk, Zverev pa za njim zaostaja zgolj za 40 točk.

Največji padec v prvi deseterici je utrpel Američan Ben Shelton, ki je izgubil 900 točk in zdrsnil za dve mesti, a pri 23. letih skupaj z Alcarazem ostaja najmlajši član prve deseterice.

Bor Artnak je ta teden napredoval za devet mest. Za 82 mest je uvrstitev izboljšal tudi Filip Jeff Planinšek in je zdaj na 510. mestu, v prvi tisočerici pa je izmed Slovencev še Žiga Šeško, ki je ostal na 960. mestu.

Lestvica ATP (27. julij): 1. (1) Jannik Sinner (Ita) 13.450 točk 2. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8160 3. (2) Alexander Zverev (Nem) 8120 4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4740 5. (5) Novak Đoković (Srb) 3760 6. (7) Danil Medvedjev (Rus) 3620 7. (6) Alex de Minaur (Avs) 3560 8. (9) Flavio Cobolli (Ita) 3330 9. (10) Taylor Fritz (ZDA) 3230 10. (8) Ben Shelton (ZDA) 2680 ... 460.(469) Bor Artnak (Slo) 98 510.(592) Filip Jeff Planinšek (Slo) 87 960.(960) Žiga Šeško (Slo) 22 ...

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