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Avtor:
STA

Sreda,
24. 6. 2026,
17.48

Osveženo pred

4 minute

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teniški globus Mira Andrejeva

Sreda, 24. 6. 2026, 17.48

4 minute

Teniški globus, 24. junij

Slovenki presenetili v Nemčiji: padli sta prvopostavljeni igralki

Avtor:
STA

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Andreja Klepač | Andreja Klepač | Foto Guliverimage

Andreja Klepač

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju WTA v nemškem Bad Homburgu sta v uvodnem krogu tekmovanja dvojic Andreja Klepač in Nika Radišić pripravili lepo presenečenje in s 6:4, 4:6 in 10:2 premagali prvopostavljeni igralki, Američanko Nicole Melichar-Martinez in Erin Hope Routliffe, ki nastopa za Novo Zelandijo. V posamični konkurenci je v drugem krogu izpadla druga nosilka Rusinja Mira Andrejeva, ki je morala s 3:6 in 4:6 priznati premoč rojakinji Jekaterini Aleksandrovi.

V dvoboju, ki je trajal uro in pol, sta Slovenki dobili uvodno igro in prednost obdržali vse do dobljenega uvodnega niza s 6:4. Tekmici si nista priigrali niti točke, s katero bi lahko izenačili.

V drugem nizu je odločila končnica. Pri izidu 4:4 sta imeli priložnost za brejk Slovenki, Američanka in Novozelandka sta jo pri vodstvu s 5:4 izkoristili. Odločala je podaljšana igra, kjer se je tehtnica najkasneje pri vodstvu s 7:1 močno nagnila na slovensko stran.

V četrtfinalu bo dvojica Klepač/Radišić igrala proti Indonezijki Aldili Sutjiadi in Rusinji Veri Zvonarjovi.

Santa Ponsa, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:
Ethan Quinn (ZDA) - Murphy Cassone (ZDA) 6:3, 6:7 (4), 6:3;
Vit Kopriva (Češ) - Ignacio Buse (Per/5) 7:5, 6:1;

Eastbourne, ATP 250 (773.465 evrov):

- 2. krog:
Toby Samuel (VBr) - Agustin Tirante Thiago (Arg) 6:1, 7:6 (7);
Quentin Halys (Fra) - Giles Hussey (VBr) 6:1, 7:5;
Manuel Cerundolo Juan (Arg/8) - Arthur Fery (VBr) 6:2, 7:6 (2);
Zizou Bergs (Bel) - Daniel Altmaier (Nem) 6:3, 3:2 predaja;

Eastbourne, WTA 250 (499.000 evrov):

- 2. krog:
Madison Keys (ZDA/2) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:0, 6:1;
Tatjana Maria (Nem) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:2, 6:1;
Jelena Ostapenko (Lat/3) - Panna Udvardy (Mad) 3:6, 6:1, 6:2;
Mccartney Kessler (ZDA/7) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:4, 6:3;
Zeynep Sönmez (Tur) - Sara Bejlek (Češ) brez boja;

Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):

- 2. krog:
Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Mira Andrejeva (Rus/2) 6:3, 6:4;
Clara Tauson (Dan) - Qinwen Zheng (Kit) 5:7, 6:4, 6:2;
Gabriela Elena Ruse (Rom) - Ana Kalinska (Rus) 7:5, 6:2.

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