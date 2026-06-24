Slovenki presenetili v Nemčiji: padli sta prvopostavljeni igralki

Na teniškem turnirju WTA v nemškem Bad Homburgu sta v uvodnem krogu tekmovanja dvojic Andreja Klepač in Nika Radišić pripravili lepo presenečenje in s 6:4, 4:6 in 10:2 premagali prvopostavljeni igralki, Američanko Nicole Melichar-Martinez in Erin Hope Routliffe, ki nastopa za Novo Zelandijo. V posamični konkurenci je v drugem krogu izpadla druga nosilka Rusinja Mira Andrejeva, ki je morala s 3:6 in 4:6 priznati premoč rojakinji Jekaterini Aleksandrovi.

V dvoboju, ki je trajal uro in pol, sta Slovenki dobili uvodno igro in prednost obdržali vse do dobljenega uvodnega niza s 6:4. Tekmici si nista priigrali niti točke, s katero bi lahko izenačili.

V drugem nizu je odločila končnica. Pri izidu 4:4 sta imeli priložnost za brejk Slovenki, Američanka in Novozelandka sta jo pri vodstvu s 5:4 izkoristili. Odločala je podaljšana igra, kjer se je tehtnica najkasneje pri vodstvu s 7:1 močno nagnila na slovensko stran.

V četrtfinalu bo dvojica Klepač/Radišić igrala proti Indonezijki Aldili Sutjiadi in Rusinji Veri Zvonarjovi.