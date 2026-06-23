"Nikoli se nisem dopingirala. Nikoli nisem imela pozitivnega testa. V svoji karieri sem opravila nešteto dopinških kontrol in vedno stopila na igrišče z mirno vestjo," je po štiriletnem suspenzu, ki ga je prejela zaradi zavrnitve dopinškega testiranja, na družbenem omrežju zapisala nekdanja zmagovalka Wimbledona Marketa Vondroušova.

V začetku tedna je v teniškem svetu odjeknila novica, da si je češka teniška igralka Marketa Vondroušova zaradi zavrnitve decembrskega dopinškega testiranja, ko so jo na domu obiskali kontrolorji, a je zavrnila testiranje, prislužila štiriletno prepoved.

26-letnica je v svoj zagovor dejala, da so ob skrbi za svojo varnost na njeno odločitev vplivali še stres in psihične težave, ob tem je spomnila, kaj se je zgodilo pred leti, ko je Petro Kvitovo na domu napadel napadalec, a ni prepričala odgovornih. Čehinja se je po prejeti kazni zdaj oglasila še na družbenem omrežju.

"Nikoli si nisem mislila, da bom pisala kaj takega. In iskreno, nikomur ne bi privoščila tega, kar sem prestala v zadnjih nekaj mesecih. Vsak dan sem se zbudila z negotovostjo, strahom in občutkom, da izgubljam nadzor nad svojim življenjem. To je nekaj, kar je težko opisati z besedami. Bilo je neverjetno izčrpavajoče in boleče obdobje, ki me je prizadelo veliko bolj, kot sem si kadarkoli predstavljala. Tenis je bil celotno moje življenje. Od trenutka, ko sem kot deklica prvič prijela lopar v roke, skozi tisoče treningov, poškodb, povratkov in trenutkov, o katerih sem takrat lahko le sanjala. Dal mi je vse. In jaz sem mu vračala," je Vondroušova začela daljši zapis na Instagramu.

"Nikoli se nisem dopingirala. Nikoli nisem imela pozitivnega testa. V svoji karieri sem opravila nešteto dopinških kontrol in vedno stopila na igrišče z mirno vestjo. Le tri dni po incidentu, ki mi je na koncu spremenil življenje, sem opravila test. Rezultat je bil negativen. Tako kot vsak pred njim. Zadnjih sedem mesecev je bilo najtežjih v mojem življenju. Sedem mesecev čakanja, sedem mesecev negotovosti, sedem mesecev boja. V tem času sem morala deliti stvari iz svojega zasebnega življenja, ki bi jih večina ljudi delila le s svojimi najbližjimi. Sodelovala sem. Odgovorila sem na vsako vprašanje. Pričala sem pred sodiščem in naredila vse, kar sem lahko, da bi pojasnila, kaj se je zgodilo," je nadaljevala in dodala, da ne ve, kaj bo prinesla prihodnost, a da se ena stvar, ona sama, ne bo spremenila.

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"Ena najtežjih stvari je bila sprejeti, da prihodnost kariere, ki sem jo gradila vse življenje, ni več v mojih rokah. Danes ne morem reči, kaj sledi. Zadnji meseci so mi vzeli veselje, samozavest in občutek varnosti, ki sem ga nekoč imela. Niso pa mi vzeli vsega. Niso vzeli osebe, ki sem. Niso mi vzeli vrednot, v katere verjamem. In niso mi vzeli ljudi, ki so me podpirali v najtemnejših mesecih mojega življenja. Čeprav se poglavje končuje z večjo bolečino, kot sem si kadarkoli predstavljala, ne bo izbrisalo tega, kdo sem, v kaj verjamem, in vsega, kar sem dala temu športu," je končala Čehinja, ki je v karieri osvojila tri turnirske naslove in bila prva nepostavljena igralka z zmago med posameznicami v Wimbledonu.

Prepoved se ji bo iztekla 21. junija 2030.

Karen Moorhouse, vodja Mednarodne agencije za teniško integriteto (Itia) je ob tem poudarila, da je nenapovedano testiranje ključnega pomena za integriteto športa: "Testiranje brez predhodnega obvestila je pomembno orodje za zaščito čistega športa."