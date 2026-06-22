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Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
8.40

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ATP lestvica Jannik Sinner tenis Arina Sabalenka Tamara Zidanšek

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 8.40

1 ura, 15 minut

ATP in WTA lestvici, 22. junij

Sinner na vrhu lestvice ATP, napredoval Fritz

Avtor:
STA

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Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijan Jannik Sinner je pred zadnjimi pripravljalnimi turnirji pred Wimbledonom na vrhu teniške lestvice ATP. Ta teden ima še nekaj več prednosti pred Špancem Carlosom Alcarazom, in sicer 3990 točk. V prvi deseterici sta sedmo oz. deveto mesto zamenjala Američan Taylor Fritz in Rus Danil Medvedjev.

Zamenjava Američana in Rusa je tudi edina sprememba med najboljšo deseterico. Fritz je na sedmo mesto napredoval, potem ko je v Halleju igral v finalu, v katerem je bil boljši njegov rojak Frances Tiafoe.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je pridobil pet mest in je zdaj 436. Nekaj je izgubil Filip Jeff Planinšek, zdaj je 553., medtem ko je mladi Žiga Šeško po premiernem nastopu na turnirju serije ATP 250 sedaj na 939. mestu.

Sedemnajstletni Šeško je s povabilom organizatorja igral v kvalifikacijah turnirja v Santa Ponsi na Majorki in v prvem krogu izgubil proti izkušenemu Slovaku Alexu Molčanu z 2:6, 2:6. Šeško, ki bo 27. julija praznoval 18 let, bo v Wimbledonu kot četrti nosilec igral v konkurenci mladincev.

Arina Sabalenka je vodilna na WTA lestvici. | Foto: Reuters Arina Sabalenka je vodilna na WTA lestvici. Foto: Reuters

Na novi ženski teniški lestvici je v prvi deseterici prišlo le do ene spremembe. Še naprej na vrhu ostaja Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino in Poljakinjo Igo Swiatek.

V prvi deseterici je po drugem tednu na travnati površini prišlo le do ene spremembe. S 13. je na deseto mesto napredovala Čehinja Linda Noskova, zmagovalka turnirja v Berlinu. Nekaj točk je v primerjavi s tekmicami pridobila tudi njena tekmica v finalu, Američanka Jessica Pegula, ki pa je ostala četrta.

Od Slovenk je še najvišje Veronika Erjavec na 87. mestu. Od Slovenk bodo morale v kvalifikacije Kaja Juvan (130.), Tamara Zidanšek (132.) in Polona Hercog (225.). 

Po novem je Radišić najvišje uvrščena slovenska igralca na lestvici dvojic na 89. mestu, tik za njo je na 90. Erjavec. Na 94. je Klepač, medtem ko je na 108. mesto napredovala Jakupović.

Lestvica ATP (22. junij):

  1.   (1) Jannik Sinner (Ita)             13.450
  2.   (2) Carlos Alcaraz (Špa)              9460
  3.   (3) Alexander Zverev (Nem)            7190
  4.   (4) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4440
  5.   (5) Ben Shelton (ZDA)                 4160
  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4110
  7.   (9) Taylor Fritz (ZDA)                3915
  8.   (8) Novak Đoković (Srb)               3760
  9.   (7) Danil Medvedjev (Rus)             3580
 10.  (10) Flavio Cobolli (Ita)              3460
...
436. (441) Bor Artnak (Slo)                   109
553. (525) Filip Jeff Planinšek (Slo)          73
939. (941) Žiga Šeško (Slo)                    22
...

Lestvica WTA (22. junij):

  1. (1) Arina Sabalenka (Bel)            9090
  2. (2) Jelena Ribakina (Kaz)            8143
  3. (3) Iga Swiatek (Pol)                6733
  4. (4) Jessica Pegula (ZDA)             6380
  5. (5) Mira Andrejeva (Rus)             5751
  6. (6) Amanda Anisimova (ZDA)           5523
  7. (7) Coco Gauff (ZDA)                 4879
  8. (8) Elina Svitolina (Ukr)            4423
  9. (9) Victoria Mboko (Kan)             3670
 10. (13) Linda Noskova (Češ)             3489
...
 87. (86) Veronika Erjavec (Slo)           841
130. (131) Kaja Juvan (Slo)                590
132. (133) Tamara Zidanšek (Slo)           579
225. (220) Polona Hercog (Slo)             333
...

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