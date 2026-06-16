Nadaljujejo se teniški turnirju na travi, ki vodijo do največjega med njimi, do Wimbledona. Joao Fonseca, ki je nedavno navduševal na OP Francije (prišel je v četrtfinale), je izpadel v drugem krogu Halleja. Enako se je zgodilo osmemu nosilcu Andreju Rubljovu. Tretji nosilec Jakub Menšik je izgubil v drugem krogu Queen'sa. Leylah Fernandez se je poslovila v prvem krogu Nottinhgama, kjer je bila drugopostavljena.