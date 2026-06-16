Torek, 16. 6. 2026, 18.00
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Teniški globus, 16. junij
Joao Fonseca navduševal na OP Francije, na travi v Halleju že izpadel
Nadaljujejo se teniški turnirju na travi, ki vodijo do največjega med njimi, do Wimbledona. Joao Fonseca, ki je nedavno navduševal na OP Francije (prišel je v četrtfinale), je izpadel v drugem krogu Halleja. Enako se je zgodilo osmemu nosilcu Andreju Rubljovu. Tretji nosilec Jakub Menšik je izgubil v drugem krogu Queen'sa. Leylah Fernandez se je poslovila v prvem krogu Nottinhgama, kjer je bila drugopostavljena.
2. krog:
Raphael Collignon (Bel) - Alexei Popyrin (Avs) 6:4, 6:2;
Ethan Quinn (ZDA) - Karen Hačanov (Rus) 1:6, 6:4, 6:4;
Mattia Bellucci (Ita) - Aleksander Bublik (Kaz/7) 7:6 (6), 6:1;
Sho Shimabukuro (Jap) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:4, 3:6, 6:4;
Yannick Hanfmann (Nem) - Joao Fonseca (Bra) 6:2, 6:2;
Hubert Hurkacz (Pol) - Andrej Rubljov (Rus/8) 6:3, 6:2;
Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):
2. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Marton Fucsovics (Madž) 6:3, 6:3;
Ignacio Buse (Per) - Marcos Giron (ZDA) 3:6, 7:5, 7:6 (8);
Adrian Mannarino (Fra) - Jakub Menšik (Češ/3) 5:7, 7:6 (3), 7:6 (5);
Arthur Fery (VBr) - Toby Samuel (VBr) 6:0, 6:2;
Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):
1. krog:
Madison Keys (ZDA) - Xinyu Wang (Kit) 7:6 (3), 6:1;
Eva Lys (Nem) - Magdalena Frech (Pol) 7:6 (7), 6:3;
Linda Noskova (Češ/8) - Renata Zarazua (Meh) 6:1, 6:4;
Karolina Muchova (Češ/7) - Shuai Zhang (Kit) 6:1, 6:3;
Katerina Siniakova (Češ) - Rebeka Masarova (Švi) 6:2, 6:4;
Elina Svitolina (Ukr/6) - Ana Kalinskaja (Rus) 6:1, 4:1 - predaja;
Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):
1. krog:
Ann Li (ZDA/5) - Kimberly Birrell (Avs) 4:6, 7:6 (3), 6:4;
Katie Volynets (ZDA) - Mccartney Kessler (ZDA/8) 6:3, 6:3;
Zeynep Sonmez (Tur) - Leylah Fernandez (Kan/2) 6:4, 7:6 (1);
Dajana Jastremska (Ukr) - Alicia Dudeney (VBr) 6:4, 7:6 (2).