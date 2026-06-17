Nosilci zanesljivi

V drugem krogu turnirja ATP v Queen's Clubu v Londonu se je odlično odrezal prvo postavljeni Avstralec Alex de Minaur, ki je s 6:4 in 6:1 odpravil Kanadčana Denisa Shapovalova. V Halleju sta bila zanesljiva tretji in peti nosilec, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton, v drugem krogu Berlina je s s svojo tekmico gladko opravila njuna rojakinja Jessica Pegula, nekaj več dela pa je imela Emma Navarro v Nottinghamu.