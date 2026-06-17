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Avtor:
S. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
17.20

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teniški globus tenis

Sreda, 17. 6. 2026, 17.20

1 ura, 13 minut

Teniški globus, 17. junij

Nosilci zanesljivi

Avtor:
S. K.

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Alex De Minaur | Alex De Minaur je v drugem krogu Queen'sa tekmecu prepustil le pet iger. | Foto Reuters

Alex De Minaur je v drugem krogu Queen'sa tekmecu prepustil le pet iger.

Foto: Reuters

V drugem krogu turnirja ATP v Queen's Clubu v Londonu se je odlično odrezal prvo postavljeni Avstralec Alex de Minaur, ki je s 6:4 in 6:1 odpravil Kanadčana Denisa Shapovalova. V Halleju sta bila zanesljiva tretji in peti nosilec, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton, v drugem krogu Berlina je s s svojo tekmico gladko opravila njuna rojakinja Jessica Pegula, nekaj več dela pa je imela Emma Navarro v Nottinghamu.

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Halle, ATP 500 (2.583.330 evrov):

1. krog:
Taylor Fritz (ZDA/5) - Zizou Bergs (Bel) 7:6 (4), 5:7, 6:4;
Ben Shelton (ZDA/3) - Lorenzo Sonego (Ita) 7:5, 6:3;

2. krog:
Frances Tiafoe (ZDA) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:4, 7:5;

Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):

2. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Ignacio Buse (Per) 6:2, 6:2;
Alex De Minaur (Avs/1) - Denis Shapovalov (Kan) 6:4, 6:1;

Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):

1. krog:
Alexandra Eala (Fil) - Donna Vekić (Hrv) 7:5, 6:4;

2. krog:
Nikola Bartunkova (Češ) - Elise Mertens (Bel) 6:1, 6:4;
Jessica Pegula (ZDA/3) - Katerina Siniakova (Češ) 6:2, 6:4;

Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):

2. krog:
Emma Navarro (ZDA/3) - Julija Starodubceva (Ukr) 6:4, 6:7 (3), 6:4;

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