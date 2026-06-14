V nedeljo so se igrali štirje finalni dvoboji teniških turnirjev. Hrvatica Donna Vekić je osvojila turnir v londonskem klubu Queen's, Poljak Kamil Majchrzak in Američanka Robin Montgomery sta se razveselila krstne lovorike v nizozemskem s'Hertogenboschu, v Stuttgartu pa je do turnirskega prvenca na travnati podlagi prišel Američan Ben Shelton.

Hrvatica Donna Vekić je v finalu turnirja WTA 500 v londonskem klubu Queen's premagala domačinko Emmo Raducanu s 6:0 in 7:6. Zanjo je to peti naslov v karieri, prvi po treh letih in drugi na travnati podlagi.

Hrvatica, ki bo močno poskočila na svetovni jakostni lestvici, je v finalu ugnala Emmo Raducanu. Foto: Reuters

Devetindvajsetletna Vekić, ki bo na novi razpredelnici WTA izboljšala svojo uvrstitev za več kot 40 mest in postala najvišjeuvrščena Hrvatica (32.), je v glavnem delu 1,7 milijona evrov vrednega turnirja v Londonu zaigrala kot srečna poraženka kvalifikacij. Pred tem je nazadnje v finalu igrala pred slabima dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu.

Emma Raducanu pri 23. letih ostaja pri enem naslovu; 2021 je kot kvalifikantka osvojila USA Open. Ta teden do finala ni oddala niza.

Poljak in Američanka na Nizozemskem do prvenca

Poljak Kamil Majchrzak je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v nizozemskem Hertogenboschu. V finalu je v podaljšani igri tretjega niza premagal drugega nosilca Alexa de Minaura in v prvem finalu v karieri prišel do prvenca na turnirjih ATP.

Kamil Majchrzak je osvojil prvi ATP turnir v karieri. Foto: Guliverimage

Majchrzak (30 let), pred turnirjem 76. igralec sveta, se bo v ponedeljek na novi razpredelnici ATP prvič v karieri povzpel med 50 najboljših igralcev na svetu. Njegov tekmec v finalu, sicer šesti igralec sveta, ostaja pri enajstih naslovih ATP in enem slavju na Nizozemskem leta 2024.

Robin Montgomery je osvojila prvi turnir v karieri kot 486. igralka sveta. Foto: Guliverimage

Američanka Robin Montgomery finala ni bilo treba igrati, saj je zaradi slabega počutja Čehinja Barbora Krejčikova obračun še pred začetkom predala. Za 21-letno Američanko je to prva lovorika v karieri. Je šele 484. igralka sveta, v zadnjem letu je imela precej težav s poškodbami, zaradi česar je izpadla iz najboljše stoterice na jakostni lestvici. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici bo precej napredovala in pristala na robu najboljših 200 igralk.

Shelton do šeste lovorike, a prve na travi

Ben Shelton je zmagovalec turnirja v Stuttgartu. Foto: Guliverimage Američan Ben Shelton je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Stuttgartu. V finalu je premagal rojaka in branilca naslova Taylorja Fritza z 2:1 v nizih.

Štiriindvajsetletni Shelton je osvojil šesti naslov ATP v karieri in prvega na travnati podlagi. Vse dvoboje ta teden v Stuttgartu je odigral na tri nize; v soboto je moral celo dvakrat na teren in v polfinalu proti Jiriju Lehečki rešil dve zaključni žogi.

Za Sheltona je to tretji naslov letos po Dallasu in Münchnu. Štiri leta starejši Fritz ostaja pri desetih naslovih, od tega jih je pet osvojil na travi. To je bil šele njegov peti poraz na travi v 31 dvobojih od leta 2024 dalje.

Stuttgart, ATP 250 (757.320 evrov):



Finale:

Ben Shelton (ZDA/1) - Taylor Fritz (ZDA/2) 6:4, 2:6, 6:4



Queen's, WTA 500 (1.659.979 evrov):



Finale:

Donna Vekić (Hrv) - Emma Raducanu (VBr) 6:0, 7:6 (6).



s'Hertogenbosch, WTA 250 (245.613 evrov):



Finale:

Robin Montgomery (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ/8) brez boja.