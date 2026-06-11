Wimbledon z rekordnim nagradnim skladom

Nagradni sklad teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu se bo v primerjavi z lanskim letom povečal za 20 odstotkov na 64,2 milijona funtov (74,4 milijona evrov). Informacijo, ki bo razveselila igralce, je na uradni spletni strani sporočila Deborah Jevans, predsednica All England Cluba, ki skrbi za izvedbo prestižnega turnirja na "sveti" travi.

Zmagovalec oziroma zmagovalka turnirja v posamični konkurenci bosta prejela po 3,6 milijona funtov (4,17 milijona evrov), medtem ko bosta finalista bogatejša za 1,8 milijona funtov oziroma dva milijona evrov. Lani je nagrada za zmagovalca znašala natanko tri milijone funtov.

Nagrada za nastop v prvem krogu turnirja znaša 80.000 funtov oziroma 92.000 evrov, kar je 21-odstotno povečanje, skupni nagradni sklad za kvalifikacije pa 6,2 milijona funtov oziroma 7,2 milijona evrov (25-odstotno povečanje).

V moških in ženskih dvojicah ter mešanih dvojicah bodo igralci prejeli deset odstotkov več denarja kot pred 12 meseci.

Najboljši teniški igralci že nekaj časa zahtevajo večji delež prihodkov od turnirjev za grand slam. Pred nedavnim odprtim prvenstvom Francije je vodilna na lestvici WTA Belorusinja Arina Sabalenka celo pozvala k bojkotu, če njihovih zahtev ne bodo izpolnili.

Teniški igralci so se na koncu odločili za simboličen protest - pred dogodkom v Parizu je deset najboljših igralcev na svetu skrajšalo svoja srečanja z novinarji na 15 minut.

Wimbledon se bo začel 29. junija. Naslova bosta branila Italijan Jannik Sinner in Poljakinja Iga Swiatek.

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