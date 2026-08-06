Legendarna slovenska pevka se je v pogovoru z Evo Cimbola odprla tudi glede boleče ločitve, ki jo je zelo zaznamovala. "Jaz sem zelo tradicionalna. To bo neka moja rana, ki jo bom morala v življenju nositi," je povedala o razhodu. Več si oglejte v kratkem izseku pogovora, celotna epizoda Spotkasta pa bo na voljo že v petek!

Pevka Sendi, znana po pesmi Nemirna kri, še vedno ustvarja, predvsem pa danes, pet let po ločitvi, živi izpolnjeno življenje in uživa v vlogi mame trem otrokom. "Nisem vesela, ker sem sama," pove o svojem samskem življenju, a dodaja: "Sem pa ponosna, da sem se naučila biti sama."

"Da sva to naredila otrokom, si ne bom nikoli odpustila"

Ločitev je Sendi namreč močno prizadela. "Bila je njegova odločitev," je povedala v Spotkastu. Potrebovala je dolgo časa, da je odpustila tako njemu kot sebi. "Tega, da sva to naredila otrokom, pa mislim, da si nikoli ne bom odpustila," je dodala in priznala, da je kot čustvena oseba, ki zlahka zajoče, po tem razhodu "prejokala vse oceane sveta".

Z nekdanjim partnerjem imata danes še vedno lep odnos: "Ta odnos se je preobrazil, predrugačil in zdi se mi, da se včasih z nekom srečaš z namenom, da ustvariš družino in potem gre ta odnos svojo pot in se spet znova najdeš v nekem drugem odnosu s to osebo."

Kratek izsek pogovora s Sendi si oglejte zgoraj, celotna epizoda Spotkasta pa bo objavljena že v petek!