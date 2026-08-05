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Avtor:
J. L.

Sreda,
5. 8. 2026,
21.20

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek
teniški globus Joao Fonseca Stefanos Cicipas Daria Kasatkina Jelena Ribakina

Sreda, 5. 8. 2026, 21.20

39 minut

Teniški globus, 5. avgust

Fonseca izločil Cicipasa, Ribakina po drami strla Kasatkino

Avtor:
J. L.

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Joao Fonseca | Joao Fonseca je izločil Grka Cicipasa. | Foto Reuters

Joao Fonseca je izločil Grka Cicipasa.

Foto: Reuters

Brazilski teniški up Joao Fonseca je v drugem krogu turnirja serije masters 1000 v Montrealu v dveh nizih izločil Stefanosa Cicipasa. Napredovala sta tudi Casper Ruud in Lorenzo Musetti. V Torontu je Jelena Ribakina po skoraj treh nizih boja ugnala Darjo Kasatkino, prepričljiva pa je bila Belinda Bencic.

* Montreal, ATP 1000 (8 milijonov evrov):

- 2. krog:
Casper Ruud (Nor/9) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6:1, 6:2;
Joao Fonseca (Bra/22) - Stefanos Cicipas (Grč) 7:6 (3), 7:5;
Zizou Bergs (Bel/31) - Sebastian Baez (Arg) 3:6, 6:3, 6:2;
Lorenzo Musetti (Ita/11) - Nicolas Mejia (Kol) 7:6 (8), 6:2;
Mariano Navone (Arg) - Valentin Vacherot (Mon/14) 1:6, 6:-3, 6:3;
Nuno Borges (Por) - Tomas Etcheverry (Arg/26) 6:4, 6:2.

* Toronto, WTA 1000 (6,32 milijona evrov):

- 2. krog:
Belinda Bencic (Švi/12) - Sloane stephens (ZDA) 6:3, 6:1;
Taylor Townsend (ZDA) - Marie Bouzkova (Češ/21) 7:6 (4), 7:5;
Ann Li (ZDA/28) - Kayla Cross (Kan) 7:6 (2), 6:3;
Jelena Ribakina (Kaz/2) - Darja Kasatkina (Rus) 6:3, 5:7, 6:4.

teniški globus Joao Fonseca Stefanos Cicipas Daria Kasatkina Jelena Ribakina
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