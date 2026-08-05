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Teniški globus, 5. avgust
Fonseca izločil Cicipasa, Ribakina po drami strla Kasatkino
Brazilski teniški up Joao Fonseca je v drugem krogu turnirja serije masters 1000 v Montrealu v dveh nizih izločil Stefanosa Cicipasa. Napredovala sta tudi Casper Ruud in Lorenzo Musetti. V Torontu je Jelena Ribakina po skoraj treh nizih boja ugnala Darjo Kasatkino, prepričljiva pa je bila Belinda Bencic.
* Montreal, ATP 1000 (8 milijonov evrov):
- 2. krog:
Casper Ruud (Nor/9) - Juan Manuel Cerundolo (Arg) 6:1, 6:2;
Joao Fonseca (Bra/22) - Stefanos Cicipas (Grč) 7:6 (3), 7:5;
Zizou Bergs (Bel/31) - Sebastian Baez (Arg) 3:6, 6:3, 6:2;
Lorenzo Musetti (Ita/11) - Nicolas Mejia (Kol) 7:6 (8), 6:2;
Mariano Navone (Arg) - Valentin Vacherot (Mon/14) 1:6, 6:-3, 6:3;
Nuno Borges (Por) - Tomas Etcheverry (Arg/26) 6:4, 6:2.
* Toronto, WTA 1000 (6,32 milijona evrov):
- 2. krog:
Belinda Bencic (Švi/12) - Sloane stephens (ZDA) 6:3, 6:1;
Taylor Townsend (ZDA) - Marie Bouzkova (Češ/21) 7:6 (4), 7:5;
Ann Li (ZDA/28) - Kayla Cross (Kan) 7:6 (2), 6:3;
Jelena Ribakina (Kaz/2) - Darja Kasatkina (Rus) 6:3, 5:7, 6:4.