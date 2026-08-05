Fonseca izločil Cicipasa, Ribakina po drami strla Kasatkino

Brazilski teniški up Joao Fonseca je v drugem krogu turnirja serije masters 1000 v Montrealu v dveh nizih izločil Stefanosa Cicipasa. Napredovala sta tudi Casper Ruud in Lorenzo Musetti. V Torontu je Jelena Ribakina po skoraj treh nizih boja ugnala Darjo Kasatkino, prepričljiva pa je bila Belinda Bencic.