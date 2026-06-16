Serena Williams v Wimbledonu skupaj s sestro Venus

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams se prvič po letu 2022 vrača v Wimbledon. Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam je danes prejela posebno povabilo za nastop v dvojicah na tretjem grand slamu sezone. Na angleški travi se bo 44-letna zvezdnica predstavila skupaj s 45-letno sestro Venus Williams.

Serena Williams se je po štiriletnem premoru s Kanadčanko Victorio Mboko vrnila na teniško turnejo v Londonu. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona v posamični konkurenci bo ta teden v Berlinu igrala v konkurenci dvojic s Čehinjo Karolino Muchovo.

Posebna povabila za posamično konkurenco so med drugim prejeli finalistka odprtega prvenstva Francije Maja Chwalinska iz Poljske, švicarski veteran Stan Wawrinka in Bolgar Grigor Dimitrov.

V moških dvojicah sta wild card prejela avstralski zvezdnik Nick Kyrgios in njegov kazahstanski partner Aleksander Bublik.

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