Prebivalci naselja Lumbarda na turistično zelo priljubljenem hrvaškem otoku Korčula so pretreseni zaradi nedavnega dogodka na lokalni plaži. Hrvaškemu Dnevniku so posredovali posnetek, s katerega je razvidno, da se je na plažo pripeljala cisterna in v morje spustila vsebino rjave barve. Po navedbah domačinov gre za fekalije.

Incident se je zgodil v ponedeljek v uvali Tatinja. Ker naj bi bilo lokalno komunalno vozilo pokvarjeno, je na intervencijo prišla cisterna vodovoda NPKLM. Na posnetku je videti, kako iz cevi cisterne v morje teče vsebina rjave barve, ki spominja na fekalije. Domačini pravijo, da je cisterna izpraznila greznico v bližini, ostanke pa so spustili v morje.

👇 SKANDAL U LUMBARDI👇 "Cisterna ispraznila fekalije ravno pred turiste na plaži" 👇 Općina i Grad: "Nama je radno vrijeme isteklo!"https://t.co/vdFLDJs1ar pic.twitter.com/oL2Ria1tsK — Morski.hr (@Morski_hr) June 17, 2026

Prizor se je zgodil le nekaj metrov stran od kopalcev, vse prisotne pa je močno pretresel. Hrvaški Dnevnik se je z vprašanji o dogodku obrnil tudi na podjetje NPKLM, a odgovorov niso prejeli.