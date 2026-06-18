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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
18. 6. 2026,
19.35

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Korčula morje fekalije poletje

Četrtek, 18. 6. 2026, 19.35

1 ura, 26 minut

Sramotni prizor s hrvaškega otoka: pred kopalci naj bi v morje spustili fekalije

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
Lumbarda, Korčula | Naselje Lumbarda na otoku Korčula | Foto Shutterstock

Naselje Lumbarda na otoku Korčula

Foto: Shutterstock

Prebivalci naselja Lumbarda na turistično zelo priljubljenem hrvaškem otoku Korčula so pretreseni zaradi nedavnega dogodka na lokalni plaži. Hrvaškemu Dnevniku so posredovali posnetek, s katerega je razvidno, da se je na plažo pripeljala cisterna in v morje spustila vsebino rjave barve. Po navedbah domačinov gre za fekalije.

Incident se je zgodil v ponedeljek v uvali Tatinja. Ker naj bi bilo lokalno komunalno vozilo pokvarjeno, je na intervencijo prišla cisterna vodovoda NPKLM. Na posnetku je videti, kako iz cevi cisterne v morje teče vsebina rjave barve, ki spominja na fekalije. Domačini pravijo, da je cisterna izpraznila greznico v bližini, ostanke pa so spustili v morje.

Prizor se je zgodil le nekaj metrov stran od kopalcev, vse prisotne pa je močno pretresel. Hrvaški Dnevnik se je z vprašanji o dogodku obrnil tudi na podjetje NPKLM, a odgovorov niso prejeli.

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