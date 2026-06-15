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Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
9.12

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Lestvica WTA Kaja Juvan Arina Sabalenka Jelena Ribakina Iga Swiatek tenis Veronika Erjavec

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 9.12

13 minut

Lestvica WTA

Malo sprememb pod vrhom WTA, Erjavec zdaj 86.

Avtor:
STA

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OP Francije Arina Sabalenka | Arina Sabalenka iam pred najbližjo zasledovalki dobrih 800 točk prednosti. | Foto Reuters

Arina Sabalenka iam pred najbližjo zasledovalki dobrih 800 točk prednosti.

Foto: Reuters

Na novi ženski teniški lestvici WTA na vrhu oziroma pod njim ni večjih sprememb. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja številka 1 na svetovni lestvici. Zmagovalka Rolanda Garrosa Rusinja Mira Andrejeva je pridobila še eno mesto in je zdaj peta. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec pa je pridobila tri mesta, tako da je zdaj 86.

Sabalenka ima na vrhu 9090 točk, za njo sta na drugem in tretjem mestu Kazahstanka Jelena Ribakina (8143) in Poljakinja Iga Swiatek (6733). Edina sprememba v deseterici je zamenjava na petem in šestem mestu, peta je zdaj Andrejeva, šesta pa Američanka Amanda Anisimova.

Najboljša Slovenka Erjavec je v primerjavi s prejšnjim tednom tri mesta pridobila in se povzpela na 86. mesto. V drugo smer je šla za toliko mest Kaja Juvan, ki je zdaj 131., le dve mesti za njo pa je po izboljšanju za eno mesto zdaj Tamara Zidanšek.

Lestvica WTA (15. junij):

  1. (1) Arina Sabalenka (Bel)            9090
  2. (2) Jelena Ribakina (Kaz)            8143
  3. (3) Iga Swiatek (Pol)                6733
  4. (4) Jessica Pegula (ZDA)             6056
  5. (6) Mira Andrejeva (Rus)             5751
  6. (5) Amanda Anisimova (ZDA)           5631
  7. (7) Coco Gauff (ZDA)                 4879
  8. (8) Elina Svitolina (Ukr)            4315
  9. (9) Victoria Mboko (Kan)             3670
 10. (10) Karolina Muchova (Češ)          3338
...
 86. (89) Veronika Erjavec (Slo)           841
131. (128) Kaja Juvan (Slo)                590
133. (134) Tamara Zidanšek (Slo)           579
220. (215) Polona Hercog (Slo)             333

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