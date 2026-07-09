Carlos Alcaraz odpovedal vrnitev na teniška igrišča

Prireditelji turnirja serije masters v Montrealu, ki je na sporedu od 2. do 13. avgusta, so objavili seznam nastopajočih tenisačev, na njem pa ni Španca Carlosa Alcaraza, drugega igralca sveta, ki zaradi poškodbe zapestja ne igra že od sredine aprila.

Triindvajsetletni Španec Carlos Alcaraz, ki je zaradi poškodbe zapestja izpustil večji del peščene sezone in turnir v Wimbledonu, je načrtoval vrnitev na ameriški turneji pred zadnjim grand slamom sezone v New Yorku.

Alcaraz ima sedem naslovov na turnirjih za grand slam, po dvakrat je slavil na Roland Garrosu, v Wimbledonu in na US Opnu, enkrat pa v Avstraliji. Lani je v finalu New Yorka premagal Italijana Jannika Sinnerja.

US Open se bo začel konec avgusta, pred tem pa sta na sporedu še dva pripravljalna turnirja v Cincinnatiju in Winston-Salemu.